Hüseyin Turan

Havada Turna Sesi Gelir Havada turna sesi gelir Kanedi kırma *** Ağzı dolu yem getirir Şeker ile hurma Git, güzel, garşımda Bi' danem, ağlayıp durma *** Aç kapıyı, nazlı yârim Ben geliyorum Aç kapıyı, nazlı yârim Ben geliyorum *** Burma da burma duman tüter Dağın belinde *** Okunmadık fermanım var Düşman elinde Bunu da yazan yanlış yazmış Serhoş hâlinde *** Gönder, a beyim, ben yazayım Zülfüm telinle Gönder, a beyim, ben yazayım Zülfüm telinle

Gelmedin Kara gözlüm, yarelim Unutmadım seni Her akşam yüreğimden Hançerler sevdan beni *** Tadı yok dünyanın, sensiz tadı yok Adı yok sevdanın, sensiz adı yok Tadı yok dünyanın, sensiz tadı yok Adı yok sevdanın, sensiz adı yok *** Neler neler verdim sana Sevdim, çok sevdim Az mı yalvardım dizlerinde? Gelmedin, yâr, gelmedin *** Neler neler verdim sana Sevdim, çok sevdim Az mı yalvardım dizlerinde? Gelmedin, yâr, gelmedin *** Bana mektup yazmışsın Açmışsın yüreğini İçimde koptu fırtınalar Kahretti sevdan beni *** Tadı yok dünyanın, sensiz tadı yok Adı yok sevdanın, sensiz adı yok Tadı yok dünyanın, sensiz tadı yok Adı yok sevdanın, sensiz adı yok *** Neler neler verdim sana Sevdim, çok sevdim Az mı yalvardım dizlerinde? Gelmedin, yâr, gelmedin *** Neler neler verdim sana Sevdim, çok sevdim Az mı yalvardım dizlerinde? Gelmedin, yâr, gelmedin *** Neler neler verdim sana Sevdim, çok sevdim Az mı yalvardım dizlerinde? Gelmedin, yâr, gelmedin *** Neler neler verdim sana Sevdim, çok sevdim Az mı yalvardım dizlerinde? Gelmedin...

Beyaz Giyme Beyaz giyme söz olur Siyah giyme toz olur Gel beraber gezelim Muradımız tez olur Salına da salına da gel Haydi yavrum dön dolaş yine bana gel *** Gel beraber gezelim Muradımız tez olur Salına da salına da gel Haydi yavrum dön dolaş yine bana gel *** Beyaz giyme tanırlar Seni yolcu sanırlar Zaten bende talih yok Seni benden alırlar Salına da salına da gel Haydi yavrum dön dolaş yine bana gel *** Zaten bende talih yok Seni benden alırlar Salına da salına da gel Haydi yavrum dön dolaş yine bana gel *** Alçak ceviz dalları Sıva beyaz kolları Kız (Yar) nereden geleyim Hep sarmışlar yolları Salına da salına da gel Haydi yavrum dön dolaş yine bana gel *** Kız (Yar) nereden geleyim Hep sarmışlar yolları Salına da salına da gel Haydi yavrum dön dolaş yine bana gel Salına da salına da gel

Merdo Sana bir gün olsun gülmedi hayat Kaderi berbat Merdo Merdo Burası gurbet Burası gurbet *** Kaderi berbat Merdo Merdo Burası gurbet Burası gurbet *** Gelme demedim mi Merdo Dönme demedim mi Vururlar seni Merdo Merdo Söylemedim mi Söylemedim mi *** Vururlar seni Merdo Merdo Söylemedim mi Söylemedim mi *** Köprünün başında Merdo pusu kurarlar Seni ararlar Merdo Merdo izin sorarlar Seni kırarlar *** Seni ararlar Merdo Merdo izin sorarlar Seni kırarlar *** Gelme demedim mi Merdo Dönme demedim mi Vururlar seni Merdo Merdo Söylemedim mi Söylemedim mi *** Vururlar seni Merdo Merdo Söylemedim mi Söylemedim mi *** Mahzuni yanıyor derdo bitti baharı Bahar ayları Merdo Merdo soldu bağlarım Yeşil bağlarım *** Bahar ayları Merdo Merdo soldu bağlarım Yeşil bağlarım *** Gelme demedim mi Merdo Dönme demedim mi Vururlar seni Merdo Merdo Söylemedim mi Söylemedim mi *** Gelme demedim mi Merdo Dönme demedim mi Vururlar seni Merdo Merdo Söylemedim mi Söylemedim mi *** Vururlar seni Merdo Merdo Söylemedim mi Söylemedim mi

Yar İçin Baharı görmedim, anam Yazımdan oldum Baharı görmedim, anam Yazımdan oldum *** Yâr için ağladım anam Gözümden oldum Gözümden oldum *** Yâr için ağladım, anam Gözümden oldum Gözümden oldum *** Ben de düştüm bu dertlerin Gayrı eline Ben de düştüm bu dertlerin Gayrı eline *** Ah ede ah ede, anam Özümden oldum Özümden oldum *** Ah ede ah ede, anam Özümden oldum Özümden oldum *** Bu dertlere düştüm, anam Ben, o yâr diye Bu dertlere düştüm, anam Ben, o yâr diye *** Yârim de gelmiyo' şimdi Derdi var diye Derdi var diye *** Yârim de gelmiyo' şimdi Derdi var diye Derdi var diye *** Dermansız dertlerin, anam Düştüm eline Dermansız dertlerin, anam Düştüm eline *** Ben kime yalvara'm, anam? "Yaram' sar", diye "Yaram' sar", diye *** Kimlere yalvara'm, anam? "Yaram' sar", diye "Yaram' sar", diye

Eylen Yolcum Eylen yolcum eylen bir su vereyim Susuz çöller aşmadın mı yaralı Hüseynim cemali vardır yüzünde Beni mahrum etme dost ellerinden Şah yollarından *** Hüseynim cemali vardır yüzünde Beni mahrum etme dost ellerinden Şah yollarından Ben de ayrı düştüm sevdiklerimden Ok yedim zamane yezitlerinden Dileğim var kerbelanın gülünden Beni mahrum etme dost ellerinden Şah yollarından Dileğim var kerbelanın çölünden Beni mahrum etme dost ellerinden Şah yollarından *** Sensin Zeynel canım Kabe dediğim Sana gelen oklar sinemi deldi Bak ben de susuzum o günden beri Beni mahrum etme dost ellerinden Şah yollarından Bak ben de susuzum o günden beri Beni mahrum etme dost ellerinden Şah yollarından

O Güzel Görmezi gösterir billah aşk ile, Dilsizi söyletir vallah dil ile, Çöllerde bülbüller öter gül ile *** Hele bir sallanıp geçsin O güzel dost O güzel yar *** Bir eşi yok menendi yok alemde, Soyu güzel kendi güzel sevende, Lale sümbül çiçek açar gülende *** Hele bir sallanıp geçsin O güzel dost O güzel yar *** Arif olsan niyetini azarsın, Cahil olsan methiyeler düzersin, Kırk makamı dört kitabı yazarsın *** Hele bir sallanıp geçsin O güzel dost O güzel yar

Dinle Yüreğimde yangın başlar Gün dönünce akşama Aklım başımdan gidiyor Sen gelince aklıma *** "Sensiz olmaz" diye diye Akşam oluyor bu şehirde "Sensiz olmaz" diye diye Akşam oluyor bu şehirde *** Hiç söylemediysem Şimdi söylüyorum Seni her şeyden Çok seviyorum, dinle *** Hiç söylemediysem Şimdi söylüyorum Seni her şeyden Çok seviyorum, dinle *** Şu dağların ötesinde Bir yol var ki sana gelir Bu bedenim yok olsa da Bir tek senin sevdan kalır *** "Âşıklar ölmez" diye diye Akşam oluyor bu şehirde "Sevdalar ölmez" diye diye Sabah oluyor bu şehirde *** Hiç söyleyemediysem Şimdi söylüyorum Seni her şeyden Çok seviyorum, dinle *** Hiç söyleyemediysem Şimdi söylüyorum Seni her şeyden Çok seviyorum, dinle *** Çok seviyorum, dinle Çok seviyorum, dinle

Dünya Döner Gitti yârim, gitti gurbet ellere Uzuyor zalim geceler, gün olmaz Gitti yârim, gitti gurbet ellere Uzuyor zalim geceler, gün olmaz *** Razıyım görüp de canım' vermeye Yeller bile kokusunu getirmez Razıyım görüp de canım' vermeye Yeller bile kokusunu getirmez *** Dünya döner, mevsim döner Başım döner, yâr dönmez Yollar biter, yıllar biter Ömür biter, dert bitmez *** Dünya döner, mevsim döner Başım döner, yâr dönmez Yollar biter, yıllar biter Ömür biter, dert bitmez *** Döküldü yaprağım, kurudu dalım Yandıkça kıyıya vuruyor salım Döküldü yaprağım, kurudu dalım Yandıkça kıyıya vuruyor salım *** Umudum kesildi, biçare hâlım Söylerim gönlüme, sözüm' dinlemez Umudum kesildi, biçare hâlım Söylerim gönlüme, sözüm' dinlemez *** Dünya döner, mevsim döner Başım döner, yâr dönmez Yollar biter, yıllar biter Ömür biter, dert bitmez *** Dünya döner, mevsim döner Başım döner, yâr dönmez Yollar biter, yıllar biter Ömür biter, dert bitmez

Coşarda Bu Sazı Böyle Çalarım Eninden, boyundan kestim, olmadı Yüksekten, alçaktan estim, olmadı Elimde bir kırık destim olmadı Coşar da bu sazı böyle çalarım Elimde bir kırık destim olmadı Coşar da bu sazı böyle çalarım *** Sazıma dokunma, ateştir, yakar Ateştir yakar Sihirli tellere gönüller takar Âşıkta gözyaşı nur olup akar Coşar da bu sazı böyle çalarım *** Âşıkta gözyaşı nur olup akar Coşar da bu sazı böyle çalarım Uzağım, yakınım, etrafım bir hoş Cevherli sandığım, gönüller bomboş Boşlukta, ey âşık, gözün açıp koş Coşar da bu sazı böyle çalarım Boşlukta, ey âşık, gözün açıp koş Coşar da bu sazı böyle çalarım *** Bilgimiz bilginin sonundan başlar Sonundan başlar Bu hâle hayrandır bu dağlar, taşlar Semada sel oldu hep nurdan yaşlar Coşar da bu sazı böyle çalarım Semada sel oldu hep nurdan yaşlar Coşar da bu sazı böyle çalarım *** Hayatı anlayıp kalender oldum Tutuştum yanmadım semender oldum Hakikat yolunda seferber oldum Coşar da bu sazı böyle çalarım Hakikat yolunda seferber oldum Coşar da bu sazı böyle çalarım *** Tasrihli konuşmak mümkün değildir Mümkün değildir Lisanım o kadar düzgün değildir İnan, dost, bu âlem gülgûn değildir Coşar da bu sazı böyle çalarım İnan, dost, bu âlem gülgûn değildir Coşar da bu sazı böyle çalarım

Nasip Olsa Nasip olsa gine gitsem yaylaya, Doya doya baksam suna boyluya, Senin için yalvarayım mevlaya, Belki seni bana yaza yaradan *** Seni gördüm evvel bahar yaz iken, Bu güzellik sende ilvan naz iken, Güller taze iken teller saz iken, Belki seni bana yaza yaradan

Dillerini Seve Hani ektiğin saksıda büberin kırmızı oldu mu? Yiyeyim desem acıma sakın bana dalları doldumu? *** Bana bal gelir büberin acısı, Gönüle bacı güzelimin bacısı, Sana nar benim yüreğimin acısı,sevdiceğim yarim *** Seve ben senin dillerini seve Bizi söyle yar ananlargile(bubanlargile) Dile benden ah ne dilersen dile,sevdiceğim yarim *** Seni gönlümün korucusu yaptım gönülün oldu mu? Beni yar diye bağrına basıp yaban eli kovdum mu? *** Bana kar gelir yaban elin nar koru, Yüreğim senin narınla dolu, A benim gülüm gözlerimin nuru,sevdiceğim yarim *** Seve ben senin dillerini seve Bizi söyle yar analargile(bubanlargile) Dile benden ah ne dilersen dile,sevdiceğim yarim