Hüseyin Turan

Hazan Oldu Şarkı Sözleri
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İki gözüm, yalan mıydı?
Bu hasretlik sonum oldu
İki gözüm yalan mıydı
Bu hasretlik sonum oldu
Sen gelmedin, hiç gelmedin
Ne kıymetim', kadrim' bildin
***
Hazan oldu, hazan oldu
Bahar geçti, hazan oldu
Gonca güldüm yâr bağında
Gülüm soldu, hazan oldu
***
Hazan oldu, hazan oldu
Bahar geçti, hazan oldu
Gonca güldüm yâr bağında
Gülüm soldu, hazan oldu
***
Uçan kuşlar, esen yeller
Yâre benden selam söyler
Uçan kuşlar, esen yeller
Yâre benden selam söyler
Yine hicran, yine akşam
Duman duman doldu gözler
***
Hazan oldu, hazan oldu
Bahar geçti, hazan oldu
Gonca güldüm yâr bağında
Gülüm soldu, hazan oldu
***
Hazan oldu, hazan oldu
Bahar geçti, hazan oldu
Gonca güldüm yâr bağında
Gülüm soldu, hazan oldu
***
Hazan oldu, hazan oldu
Bahar geçti, hazan oldu
Gonca güldüm yâr bağında
Gülüm soldu, hazan oldu
***
Hazan oldu, hazan oldu