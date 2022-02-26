Hüseyin Turan

İki gözüm, yalan mıydı? Bu hasretlik sonum oldu İki gözüm yalan mıydı Bu hasretlik sonum oldu Sen gelmedin, hiç gelmedin Ne kıymetim', kadrim' bildin *** Hazan oldu, hazan oldu Bahar geçti, hazan oldu Gonca güldüm yâr bağında Gülüm soldu, hazan oldu *** Hazan oldu, hazan oldu Bahar geçti, hazan oldu Gonca güldüm yâr bağında Gülüm soldu, hazan oldu *** Uçan kuşlar, esen yeller Yâre benden selam söyler Uçan kuşlar, esen yeller Yâre benden selam söyler Yine hicran, yine akşam Duman duman doldu gözler *** Hazan oldu, hazan oldu Bahar geçti, hazan oldu Gonca güldüm yâr bağında Gülüm soldu, hazan oldu *** Hazan oldu, hazan oldu Bahar geçti, hazan oldu Gonca güldüm yâr bağında Gülüm soldu, hazan oldu *** Hazan oldu, hazan oldu Bahar geçti, hazan oldu Gonca güldüm yâr bağında Gülüm soldu, hazan oldu *** Hazan oldu, hazan oldu