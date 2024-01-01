Hüseyin Turan

Of-of
A benim bahtı yârim
Gönlümün tahtı yârim
A benim bahtı yârim
Gönlümün tahtı yârim
Yüzünde göz izi var
Yüzünde göz izi var
Sana kim baktı, yârim?
Sana kim baktı, yârim?
Sana kim baktı, yârim?
Sana kim baktı, yârim?
Gara kız, kara kız, kara kız
Saçlarını tara, gız
Gönlüm yuvadan uçtu
Saçlarında ara, gız
Gönlüm yuvadan uçtu
Saçlarında ara, gız
Kara kız, kara kız, kara kız
Saçlarını tara, gız
Gönlüm yuvadan uçtu
Saçlarında ara, gız
Gönlüm yuvadan uçtu
Saçlarında ara, gız
Of-of
Kadife yastık izi
Mevla'm ayırdı bizi
Kadife yastık izi
Mevla'm ayırdı bizi
Çifte yılanlar soksun
Çifte yılanlar soksun
Yalınız yatan gızı
Yalınız yatan gızı
Yalınız yatan gızı
Yalınız yatan gızı
Gara kız, kara kız, kara kız
Saçlarını tara, kız
Gönlüm yuvadan uçtu
Saçlarında ara, gız
Gönlüm yuvadan uçtu
Saçlarında ara, gız
Kara kız, kara kız, kara kız
Saçlarını tara, kız
Gönlüm yuvadan uçtu
Saçlarında ara, gız
Gönlüm yuvadan uçtu
Saçlarında ara, gız
Kara kız, kara kız, kara kız
Saçlarını tara, gız
Gönlüm yuvadan uçtu
Saçlarında ara, gız
Gönlüm yuvadan uçtu
Saçlarında ara, gız
Kara kız, kara kız, kara kız
Saçlarını tara, gız
Gönlüm yuvadan uçtu
Saçlarında ara, gız
Gönlüm yuvadan uçtu
Saçlarında ara, gız
Kara kız, kara kız, kara kız
Saçlarını tara, gız
Gönlüm yuvadan uçtu
Saçlarında ara, gız
Gönlüm yuvadan uçtu
Saçlarında ara, gız