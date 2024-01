Hüseyin Turan

Keşkem bu ellere gelmez olaydım Le-le, le-le, le-le, le-le Le-le, le-le, le-le, can Seni bu hâllerde görmez olaydım Seni bu hâllerde görmez olaydım Kırıla kollarım, vurmaz olaydım Le-le, le-le, le-le, le-le Le-le, le-le, le-le, can Ölene dek "Mahmut" diye'm, "Yâr" diye'm Ölene dek "Mahmut" diye'm, "Yâr" diye'm Öğle ile ikindinin çağında Le-le, le-le, le-le, le-le Le-le, le-le, le-le, can Bir gül bitmiş nazlı yârin bağında Bir gül bitmiş nazlı yârin bağında Yıkılası Karaman'ın dağında Le-le, le-le, le-le, le-le Le-le, le-le, le-le, can Ölene dek "Mahmut" diye'm, "Yâr" diye'm Ölene dek "Mahmut" diye'm, "Yâr" diye'm