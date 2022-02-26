Kınıfır Şarkı Sözleri
Hüseyin Turan Kınıfır şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Hüseyin Turan Kınıfır şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Kınıfır sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Yâr uzakta gözüm görmez, gülüm aman
Uzatırım elim yetmez
Yâr uzakta gözüm görmez, gülüm aman
Uzatırım elim yetmez
Hasretini çektiğime sözlerim çok çok çok dilim dönmez
Hasretini çektiğime sözlerim çok çok çok dilim dönmez
***
Kınıfır bed renk olur
Aşka düşen denk olur
Karanfil bed renk olur
Aşka düşen denk olur
***
İsterem başıya gele
Ah bir gele vah bi gele
Göresen ne renk olur
***
İsterem başıya gele
Ah bir gele vah bi gele
Göresen ne renk olur
***
Kan gelir her gözyaşımdan gülüm aman
Ne çektim cahil başımdan
Kan gelir her gözyaşımdan gülüm aman
Ne çektim cahil başımdan
***
Tutacak dalım kalmadı
Ağlaram can can can can ataşından
Tutacak dalım kalmadı
Ağlaram can can can can ataşından
***
Kınıfır bed renk olur
Aşka düşen denk olur
Karanfil bed renk olur
Aşka düşen denk olur
***
İsterem başıya gele
Ah bir gele vah bir gele
Göresen ne renk olur
***
İsterem başıya gele
Ah bir gele vah bir gele
Göresen ne renk olur
***
Kınıfır bed renk olur
Aşka düşen denk olur
Karanfil bed renk olur
Aşka düşen denk olur
***
İsterem başıya gele
Ah bir gele vah bir gele
Göresen ne renk olur
***
İsterem başıya gele
Ah bir gele vah bir gele
Göresen ne renk olur