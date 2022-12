Hüseyin Turan

Yâr uzakta gözüm görmez, gülüm aman Uzatırım elim yetmez Yâr uzakta gözüm görmez, gülüm aman Uzatırım elim yetmez Hasretini çektiğime sözlerim çok çok çok dilim dönmez Hasretini çektiğime sözlerim çok çok çok dilim dönmez *** Kınıfır bed renk olur Aşka düşen denk olur Karanfil bed renk olur Aşka düşen denk olur *** İsterem başıya gele Ah bir gele vah bi gele Göresen ne renk olur *** İsterem başıya gele Ah bir gele vah bi gele Göresen ne renk olur *** Kan gelir her gözyaşımdan gülüm aman Ne çektim cahil başımdan Kan gelir her gözyaşımdan gülüm aman Ne çektim cahil başımdan *** Tutacak dalım kalmadı Ağlaram can can can can ataşından Tutacak dalım kalmadı Ağlaram can can can can ataşından *** Kınıfır bed renk olur Aşka düşen denk olur Karanfil bed renk olur Aşka düşen denk olur *** İsterem başıya gele Ah bir gele vah bir gele Göresen ne renk olur *** İsterem başıya gele Ah bir gele vah bir gele Göresen ne renk olur *** Kınıfır bed renk olur Aşka düşen denk olur Karanfil bed renk olur Aşka düşen denk olur *** İsterem başıya gele Ah bir gele vah bir gele Göresen ne renk olur *** İsterem başıya gele Ah bir gele vah bir gele Göresen ne renk olur