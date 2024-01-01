Hüseyin Turan

-
Kırcalılar
Kırcalılar
Kırcalılar
Kırcalılar
***
Otlu Köyü'ne
Yayıldılar
Ah, Otlu Köyü'ne
Yayıldılar
***
Gençliğimi
Harcadılar
Gençliğimi
Harcadılar
***
Kaderim kana boyandı
Ah, nişanlım ağladı kaldı
Kaderim kana boyandı
Ah, nişanlım ağladı kaldı
***
Kırcalı'dan
Taze geçtim
Kırcalı'dan
Taze geçtim
***
Acı, tatlı
Sular içtim
Ah, acı, tatlı
Sular içtim
***
Ben yârimden
Vaz mı geçtim?
Ben eşimden
Vaz mı geçtim?
***
Kaderim kana boyandı
Ah, nişanlım ağladı kaldı
Kaderim kana boyandı
Ah, nişanlım ağladı kaldı
-
Payton geldi
Meyhaneye
Dayandı
***
Siyah gömlek
Al kanlara
Boyandı
***
Siyah gömlek
Al kanlara
Boyandı
***
Garip annen
Oy, buna nasıl
Dayandı
***
Ağlama çakırım
Alır, alır giderim
Seni
***
Arar isen
Yâr, gönlünde
Bul beni
***
Gide gide
Gitmez oldu
Dizlerim
***
Ağlamaktan
Görmez oldu
Gözlerim
***
Ağlamaktan
Görmez oldu
Gözlerim
***
Nazlı yâre
Ah, geçmez oldu
Sözlerim
***
Ağlama, çakırım
Alır, alır giderim
Seni
***
Arar isen
Yâr, gönlünde
Bul beni
-
Aşan bilir karlı dağın ardını
Çeken bilir ayrılığın derdini
Bülbül kaça aldın aman
Aman aman aman aman aman aman
***
Gülün nargını
Gülün nargını
Gül alıp satmanın aman aman aman
Zamanı değil
Zamanı değil
***
Selvinin dalları boyumdan uzun
Yavrular gözüme bir salkım üzüm
Ölmeden o yari aman aman aman
Aman aman aman aman görürse gözüm
***
Görürse gözüm
Koyun kuzu kurban
Aman aman aman
Olur o zaman, olur o zaman
***
Yaprak gazel olmuş, durmuyor dalda
Vefasız güzelden bize ne fayda
Bu ay da olmazsa aman
Aman aman aman aman aman aman
***
Gelecek ayda
Gelecek ayda
Ölürüm, vazgeçmem aman aman aman
Sevdiğim senden
Sevdiğim senden
-
Alaydım elin elime
Alaydım elin elime
Varaydım baban evine
Varaydım baban evine
Kurbanım dudu diline
Kurbanım dudu diline
***
Kurbanın olam yar senin
Hayranın olam yar senin
***
Kurbanın olam yar senin
Hayranın olam yar senin
***
Başına örtmüş valalar
Başına örtmüş valalar
Yüreğim başı paralar
Yüreğim başı paralar
Korkaram seni alalar
Korkaram seni alalar
***
Kurbanın olam yar senin
Hayranın olam yar senin
***
Kurbanın olam yar senin
Hayranın olam yar senin
***
Kurbanın olam yar senin
Hayranın olam yar senin
-
Şu uzun gecenin gecesi olsam
Sılada bir evin bacası olsam, aman
Aman aman
***
Dediler ki, "Nazlı yârin pek hasta"
Başında okuyan hocası olsam, aman
Aman aman
***
Dediler ki, "Nazlı yârin pek hasta"
Başında okuyan hocası olsam, aman
Aman aman
***
Evlerinin önü üç ağaç çınar
Dillerim tutuşur, yüreğim yanar, aman
Aman aman
***
Eşinden ayrılan böyle mi yanar?
Anam, anam, hangi derdime yana'm, aman?
Aman aman
***
Eşinden ayrılan böyle mi yanar?
Anam, anam, hangi derdime yana'm, aman?
Aman aman
***
Kâtipler oturmuş, yazıya bakmaz
Herkes sevdiğini dilden bırakmaz, aman
Aman aman
***
Hey Allah'tan korkmaz, kuldan utanmaz
Gönül defterinden sildin mi beni, aman?
Aman aman
***
Hey Allah'tan korkmaz, kuldan utanmaz
Gönül defterinden sildin mi beni, aman?
Aman aman
-
Bin derdim var idi, bir daha oldu
Derdimin dermanı, amman ha amman
Gülistan bezmimin gülleri soldu
Goncayı handanım, amman ha amman
***
Amman, amman, amman, amman
Amman, amman, amman, amman
***
Hâlimde kalmadı aramugarar
Günbegün erişir ömrüme zarar
Medet, ey efendim, sen verme melal
Gönlümün fermanı, amman ha amman
***
Amman, amman, amman, amman
***
Gamzeyi zülüfün, çeşmim yaş eyler
Cismin bir işaret eyler, kaş eyler
Cahil sır saklamaz, seni faş eyler
Kaşları kemanım, amman ha amman
***
Amman, amman, amman, amman
Amman, amman, amman, amman
***
Feyziçeşmim yaşı dur etti, yetiş
Gamlıyım felekten, yedim nazar, nuş
Bir daha göreyim, durma, gel yetiş
Çıkmadan bu canım, amman ha amman
***
Amman, amman, amman, amman
-
Gül kuruttum
Gül kuruttum
Gül kuruttum
Gül kuruttum
***
Yâri sinemde uyuttum
Yâri sinemde uyuttum
Yâr söyledi, ben unuttum
Yâr söyledi, ben unuttum
***
Ah, akabinde düştü gönül
Yârdan ayrılması müşkül
Ah, akabinde düştü gönül
Yârdan ayrılması müşkül
***
Gül ezerler
Gül ezerler
Gül ezerler
Gül ezerler
***
Gülü tabağa dizerler
Gülü tabağa dizerler
Güzeli candan severler
Güzeli candan severler
***
Ah, akabinde düştü gönül
Yârdan ayrılması müşkül
Ah, akabinde düştü gönül
Yârdan ayrılması müşkül
-
Pınarın başında testin varımış
Pınarın başında testin varımış
A gız, senin benden ayrı dostun varmış
A gız, senin benden ayrı dostun varmış
Beni öldürmeye kastın varımış
Beni öldürmeye kastın varımış
***
Söyle, yârim, söyle ayrılık günü
Söyle, yârim, söyle muhabbet sonu
Söyle, yârim, söyle ayrılık günü
Söyle, yârim, söyle muhabbet sonu
***
Pınarın başında testin' doldurur
Pınarın başında testin' doldurur
Testinin kulpuna şahin kondurur
Testinin kulpuna şahin kondurur
Yâr, senin bakışın beni öldürür
Kız, senin bakışın beni öldürür
***
Söyle, yârim, söyle ayrılık günü
Söyle, gelin, söyle muhabbet sonu
Söyle, yârim, söyle ayrılık günü
Söyle, gelin, söyle muhabbet sonu
***
Pınarın başında içtim suyunu
Pınarın başında içtim suyunu
Suyunu içtim de gördüm boyunu
Suyunu içtim de gördüm boyunu
Meleğe benzetmiş Mevla'm huyunu
Meleğe benzetmiş Mevla'm huyunu
***
Söyle, yârim, söyle ayrılık günü
Söyle, gelin, söyle muhabbet sonu
Söyle, yârim, söyle ayrılık günü
Söyle, yârim, söyle muhabbet sonu
***
Söyle, yârim, söyle ayrılık günü
Söyle, gelin, söyle muhabbet sonu
Söyle, yârim, söyle ayrılık günü
Söyle, gelin, söyle muhabbet sonu
-
Al yeşil dökün, anneler
Mezer daşıma
Al yeşil dökün, anneler
Mezer daşıma
***
Gelen ağlar, giden ağlar
Ah, bu genç yaşıma
Gelen ağlar, giden ağlar
Ah, bu genç yaşıma
***
Bu ne felaketti?
Geldi başıma
Bu ne felaketti?
Geldi başıma
***
Rahmetmiyor zalim felek
Kanlı yaşıma
Rahmetmiyor zalim felek
Kanlı yaşıma
***
Kuloğlu'yum meşarede
Bin rahmet olsun
Kuloğlu'yum meşarede
Bin rahmet olsun
***
Yüreğimden vurdular beni
Tabip ne yapsın?
Yüreğimden vurdular beni
Tabip ne yapsın?
***
Potin ayağımda
İgal başımda kalsın
Potin ayağımda
İgal başımda kalsın
***
Ciğerimden vurdular beni
Doktor ne yapsın?
Ciğerimden vurdular beni
Doktor ne yapsın?
-
Çoktan beri yollarını gözlerim
Gönlümün ziyası dost, sefa geldin
Hey, hey, hey, hey, hey, hey
Şu garip gönlümün
Bağı, bostanı
Bağı, bostanı
Ayva ile turunç
Nar, sefa geldin
Ayva ile turunç
Nar, sefa geldin
Yoksa karşımızda oturan mısın?
Serimi sevdaya yetiren misin?
Hey, hey, hey, hey, hey, hey
Ağır yüklerimi
Götüren misin?
Götüren misin?
Katar maya ile
Yâr, sefa geldin
Katar maya ile
Yâr, sefa geldin
Hindidir yârimin kaşları, hindi
Bilmem melek miydi, arştan mı indi
Hey, hey, hey, hey, hey, hey
Bir su ver, içeyim
Yüreğim yandı
Yüreğim yandı
Temmuz aylarında
Kar, sefa geldin
Temmuz aylarında
Kar, sefa geldin
Bir su ver, içeyim
Yüreğim yandı
Yüreğim yandı
Temmuz aylarında
Kar, sefa geldin
Temmuz aylarında
Kar, sefa geldin
Bir su ver, içeyim
Yüreğim yandı
Yüreğim yandı
Temmuz aylarında
Kar, sefa geldin
Temmuz aylarında
Kar, sef-
-
Konma, bülbül, konma
Nergis dalına
Nergis dalına
***
Öldürürler, aman
Aman, aman, aman, aman
Bir yâr yoluna
Bir yâr yoluna
Ben yareliyem
***
Ben de kurban ola'm
Fidan boyuna
Fidan boyuna
***
Demeyin, demeyin
Aman, amman, aman, aman
Yârim vuruldi
Kanı duruldi
Köye duyuldi
***
Demeyin, demeyin
Aman, amman, amman, aman
Yârim vuruldi
Kanı duruldi
Köye duyuldi
***
Eleşkirt'ten çıktım
Yüküm eriktir
Yüküm eriktir
***
Açmayın yaremi
Aman, aman, aman, aman
Delik deliktir
Ciğer eziktir
Ben yareliyem
***
Benim sevdiceğim
İnce feriktir
İnce feriktir
***
Demeyin, demeyin
Aman, amman, aman, aman
Yârim vuruldi
Kanı duruldi
Köye duyuldi
***
Demeyin, demeyin
Amman, aman, aman, aman
Yârim vuruldi
Kanı duruldi
Köye duyuldi
-
Aman yâr, hele hele, hele hele yandım, yâr
Bu sene de gurbet elde kaldım, yâr
Bir kötüye nasıl meyil verdim, yâr?
***
Taşa çaldım ayvam ile narımı
Taşa çaldım ayvam ile narımı
Hep harcadım elde olan malımı
Hep harcadım elde olan malımı
***
Eğer, yârim, ben gider de gelmezsem
Eğer, yârim, ben gider de gelmezsem
Gırmızı güllerden ara rengini
Kırmızı güllerden ara rengini
***
Aman yâr, hele hele, hele hele yandım, yâr
Bu sene de gurbet elde kaldım, yâr
Bir kötüye nasıl meyil verdim, yâr?
***
Aman yâr, hele hele, hele hele yandım, yâr
Bu sene de gurbet elde kaldım, yâr
Bir kötüye nasıl meyil verdim, yâr?
***
İstanbul'dan ayva gelir, nar gelir
İstanbul'dan ayva gelir nar gelir
Gömlek giymiş, omuzları dar gelir
Gömlek giymiş, omuzları dar gelir
***
Döndüm, baktım, sevdiceğim yâr gelir
Döndüm, baktım, sevdiceğim yâr gelir
Ellerinde deste, deste gül gelir
Ellerinde deste, deste gül gelir
***
Aman yâr, hele hele, hele hele yandım, yâr
Bu sene de gurbet elde kaldım, yâr
Bir kötüye nasıl meyil verdim, yâr?
***
Aman yâr, hele hele, hele hele yandım, yâr
Bu sene de gurbet elde kaldım, yâr
Bir kötüye nasıl meyil verdim, yâr?
***
Aman yâr
-
Gel, gönül, gidelim aşk ellerine
Muradın yâr ise bir tane yeter
Fikreyle kıldığın amellerine
Havayı cehline efsane yeter
***
Havayı cehline efsane yeter
Efendim, gül yüzlüm, tabibim
Havayı cehline efsane yeter
Efendim, gül yüzlüm, tabibim
***
Turabi özünü payimal eyle
Erenler yolunda kisbikar eyle
Şu fâni dünyayı bir hayal eyle
Gelip konan göçtü nişane yeter
***
Gelip konan göçtü, nişane yeter
Efendim, gül yüzlüm, tabibim
Gelip konan göçtü, nişane yeter
Efendim, gül yüzlüm, tabibim
***
Gelip konan göçtü, nişane yeter
Efendim, gül yüzlüm, tabibim
Gelip konan göçtü, nişane yeter
Efendim, gül yüzlüm, tabibim
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Sendeki kaşlar bende de olaydı vay
Sendeki kaşlar bende de olaydı vay
Kaşları senden, rastığı benden
Edalı küçük hanım da ayrılamam ben senden
Kaşları senden, rastığı benden
Edalı küçük hanım da ayrılamam ben senden
Sendeki gözler bende de olaydı vay
Sendeki gözler bende de olaydı vay
Gözleri senden, sürmesi benden
Edalı küçük hanım da ayrılamam ben senden
Gözleri senden, sürmesi benden
Edalı küçük hanım da ayrılamam ben senden
***
Sendeki saçlar bende de olaydı vay
Sendeki saçlar bende de olaydı vay
Saçları senden, örmesi benden
Edalı küçük hanım da ayrılamam ben senden
Saçları senden, örmesi benden
Edalı küçük hanım da ayrılamam ben senden
Saçları senden, örmesi benden