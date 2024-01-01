Konma Bülbül Şarkı Sözleri
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Hüseyin Turan
Konma Bülbül
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Nergis dalına
Nergis dalına
***
Öldürürler, aman
Aman, aman, aman, aman
Bir yâr yoluna
Bir yâr yoluna
Ben yareliyem
***
Ben de kurban ola'm
Fidan boyuna
Fidan boyuna
***
Demeyin, demeyin
Aman, amman, aman, aman
Yârim vuruldi
Kanı duruldi
Köye duyuldi
***
Demeyin, demeyin
Aman, amman, amman, aman
Yârim vuruldi
Kanı duruldi
Köye duyuldi
***
Eleşkirt'ten çıktım
Yüküm eriktir
Yüküm eriktir
***
Açmayın yaremi
Aman, aman, aman, aman
Delik deliktir
Ciğer eziktir
Ben yareliyem
***
Benim sevdiceğim
İnce feriktir
İnce feriktir
***
Demeyin, demeyin
Aman, amman, aman, aman
Yârim vuruldi
Kanı duruldi
Köye duyuldi
***
Demeyin, demeyin
Amman, aman, aman, aman
Yârim vuruldi
Kanı duruldi
Köye duyuldi