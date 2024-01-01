Kurusa Fidanın Şarkı Sözleri
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Hüseyin Turan
Kurusa Fidanın
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Kurusa fidanın, güllerin solsa
Kurusa fidanın, güllerin solsa
Gönlümde solmayan gülümsün benim, canımsın benim
Yaprakların gazel olsa, dökülse
Yine taze bahar dalımsın benim, dalımsın benim
***
Ağarsa saçların, belin bükülse, belin bükülse
Birer birer hep dişlerin dökülse, canım, dökülse
Kurusa vücudun, kanın çekilse
Yine şu gönlümün yârisin benim, yârisin benim
***
Bülbülün gül için zarı misali, zarı misali
Kerem'in bağrının narı misali, canım, misali
İnler garip gönlüm arı misali
Tadına doyulmaz balımsın benim.
İnler garip gönlüm arı misali
Tadına doyulmaz balımsın benim, balımsın benim