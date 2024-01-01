Hüseyin Turan

Kurusa fidanın, güllerin solsa Kurusa fidanın, güllerin solsa Gönlümde solmayan gülümsün benim, canımsın benim Yaprakların gazel olsa, dökülse Yine taze bahar dalımsın benim, dalımsın benim *** Ağarsa saçların, belin bükülse, belin bükülse Birer birer hep dişlerin dökülse, canım, dökülse Kurusa vücudun, kanın çekilse Yine şu gönlümün yârisin benim, yârisin benim *** Bülbülün gül için zarı misali, zarı misali Kerem'in bağrının narı misali, canım, misali İnler garip gönlüm arı misali Tadına doyulmaz balımsın benim. İnler garip gönlüm arı misali Tadına doyulmaz balımsın benim, balımsın benim