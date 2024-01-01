Hüseyin Turan

Leyla Şarkı Sözleri
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Şu dağlar ulu dağlar, vay Leyla'm
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Gölgesi goyu dağlar, vay Leyla'm
Gölgesi goyu dağlar, vay Leyla'm
***
Derdimi ben söylesem, vay Leyla'm
***
Gökteki bulut ağlar, vay Leyla'm
Gökteki bulut ağlar, vay Leyla'm
***
Leyla, Leyla, Leyla, yâr
Leyla, yâr
Her gün akşam böyle, yâr
Böyle, yâr
Küstün ise söyle, yâr
Söyle, yâr
***
Şu dağlar olmasaydı, vay Leyla'm
***
Çiçeği solmasaydı, vay Leyla'm
Çiçeği solmasaydı, vay Leyla'm
***
Ölüm Allah'ın emri, vay Leyla'm
***
Ayrılık olmasaydı, vay Leyla'm
Ayrılık olmasaydı, vay Leyla'm
***
Leyla, Leyla, Leyla, yâr
Leyla, yâr
Her gün akşam böyle, yâr
Böyle, yâr
Küstün ise söyle, yâr
Söyle, yâr