Mezar Arasında Şarkı Sözleri
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Hüseyin Turan
Mezar Arasında
Tüm Şarkıları
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Mezar arasında
Harman olur mu?
Mezar arasında
Harman olur mu?
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Kama yaresine, anam
Derman olur mu?
Kama yaresine, anam
Derman olur mu?
***
Gamayı vuranda
Din, iman olur mu?
Gamayı vuranda
Din, iman olur mu?
***
Vurma, zalim, kıyma cana
Amansız olma
Unutma hakkı, vicdanı
İmansız olma
***
Vurma, zalim, kıyma cana
Amansız olma
Unutma hakkı, vicdanı
İmansız olma
***
Mezar arasından
Atlayamadım
Mezar arasından
Atlayamadım
***
Döküldü cephanem, anam
Toplayamadım
Cephanem döküldü, anam
Toplayamadım
***
Zalım düşmanımı
Haklayamadım
Zalım düşmanımı
Haklayamadım
***
Aslanım, Kazım'ım, aman
Yerde yatıyor
Gaytan bıyıkları, anam
Hana batıyor
***
Kazım'ım, aslanım, anam
Yerde yatıyor
Gaytan bıyıkları, anam
Hana batıyor