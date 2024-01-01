Hüseyin Turan

Narman kazasında bir gelin gördüm Narman kazasında bir gelin gördüm Aklımı fikrimi hep ona verdim Ben de o goncanın bülbülü oldum *** Yanaklar allanmış, eller kınalı Acep kimlerdendir bu güzel gelin? Aklımı başımdan aldı bu gelin Serimi sevdaya saldı bu gelin Yolcuyu yolundan, amman Eyler bu gelin *** Bir zıbın giyinmiş, sızığı sarı Bir zıbın giyinmiş, sızığı sarı Saçları kumraldır, gözlerin mavi Göğsünde var bir çift Gürcistan narı *** Yanaklar allanmış, eller kınalı Acep kimlerdendir bu güzel gelin? Aklımı başımdan aldı bu gelin Serimi sevdaya saldı bu gelin Yolcuyu yolundan, amman Eyler bu gelin *** Ah, yanaklar allanmış, eller kınalı Acep kimlerdendir bu güzel gelin? Aklımı başımdan aldı bu gelin Serimi sevdaya saldı bu gelin Yolcuyu yolundan, amman Eyler bu gelin Kaynak: Musixmatch