Narman Kazasında Şarkı Sözleri
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Hüseyin Turan
Narman Kazasında
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Narman kazasında bir gelin gördüm
Narman kazasında bir gelin gördüm
Aklımı fikrimi hep ona verdim
Ben de o goncanın bülbülü oldum
***
Yanaklar allanmış, eller kınalı
Acep kimlerdendir bu güzel gelin?
Aklımı başımdan aldı bu gelin
Serimi sevdaya saldı bu gelin
Yolcuyu yolundan, amman
Eyler bu gelin
***
Bir zıbın giyinmiş, sızığı sarı
Bir zıbın giyinmiş, sızığı sarı
Saçları kumraldır, gözlerin mavi
Göğsünde var bir çift Gürcistan narı
***
Yanaklar allanmış, eller kınalı
Acep kimlerdendir bu güzel gelin?
Aklımı başımdan aldı bu gelin
Serimi sevdaya saldı bu gelin
Yolcuyu yolundan, amman
Eyler bu gelin
***
Ah, yanaklar allanmış, eller kınalı
Acep kimlerdendir bu güzel gelin?
Aklımı başımdan aldı bu gelin
Serimi sevdaya saldı bu gelin
Yolcuyu yolundan, amman
Eyler bu gelin
Kaynak: Musixmatch