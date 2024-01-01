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7/24 Dinle Turna Sesi

Turna Sesi Şarkı Sözleri

Hüseyin Turan Turna Sesi şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Hüseyin Turan Turna Sesi şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Turna Sesi sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Hüseyin Turan

Hüseyin Turan

Turna Sesi

  • Nasip Olsa

  • Gelmedin

  • Beyaz Giyme

  • Merdo

  • Yar İçin

  • Eylen Yolcum

  • O Güzel

  • Dinle

  • Dünya Döner

  • Coşarda Bu Sazı Böyle Çalarım

  • Havada Turna Sesi Gelir

  • Dillerini Seve

  • Gelmedin (VS 2)

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