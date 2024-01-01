Daha Bi' Aşık Şarkı Sözleri
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Hüseyin Turan
Daha Bi' Aşık
-
Daha yeni düştüm derde
Yem olurum kuşa kurda
Daha yeni düştüm derde
Yem olurum kuşa kurda
***
Yüce dağlar oldu perde
Yüce dağlar oldu perde
Neredesin, nazlı yârim?
***
Ner'desin, ner'desin?
Söyle, yârim, ner'desin?
Ner'desin, ner'desin?
***
Akşam oldu, kara gözlüm
Ner'desin?
Oh-oh-of, of
Oh-oh-of, ner'desin?
***
İhtiyarlık bu canıma
Bu fakirlik ocağıma
İhtiyarlık bu canıma
Bu fakirlik ocağıma
***
Kar yağdı gönül bağıma
Kar yağdı gönül bağıma
Neredesin, nazlı yârim?
***
Ner'desin, ner'desin?
Söyle, yârim, ner'desin?
Ner'desin, ner'desin?
***
Akşam oldu, kara gözlüm
Ner'desin?
Oh-oh-of, of
Oh-oh-of, ner'desin?
-
Ne çok şey kattın ömrüme
Hiçbir şey seninle bir tutulmuyor
Ben mutlu olmayı senden öğrendim
Senin gibi gidenler unutulmuyor
***
Bu sevda ancak seninle sevda olurdu
Seni tanımak bile benim için gururdu
***
Belki geçti belki erken
Ayrılık zor çok severken
O gün sana bir kez daha
Âşık oldum giderken
***
Belki geçti belki erken
Ayrılık zor çok severken
O gün sana bir kez daha
Âşık oldum giderken
***
Ne çok şey kattın ömrüme
Hiçbir şey seninle bir tutulmuyor
Ben mutlu olmayı senden öğrendim
Senin gibi gidenler unutulmuyor
***
Bu sevda ancak seninle sevda olurdu
Seni tanımak bile benim için gururdu
***
Belki geçti belki erken
Ayrılık zor çok severken
O gün sana bir kez daha
Âşık oldum giderken
***
Belki geçti belki erken
Ayrılık zor çok severken
O gün sana bir kez daha
Âşık oldum giderken
***
Belki geçti belki erken
Ayrılık zor çok severken
O gün sana bir kez daha
Âşık oldum giderken
-
Ben senden bi' adım öteye bile gidemem
Sevda bu
Başka bi' şey diyemem
***
Her sabah
Daha bi' âşık uyanıyorum
Seviyorum, seviyorum
Doyamıyorum
***
Dünyada başka bi' şey dilemem
Ölsem ben senden vazgeçemem
Aşkından bi' yudum aldım duramıyorum
Seviyorum seviyorum
Doyamıyorum
***
Gece gece seni göresim geliyor
Olur olmaz gülesim geliyor
Öpe öpe öldüresim geliyor
Oradan buradan
***
Keşke bi' kalbim daha olsa
Biraz daha sevsem seni
Öyle aşığım öyle deli
Öyle senin yok evveli
Ben senden bir adım öteye bile gidemem
-
Mecbur mecbur
Bu hayat hep mi mecbur?
Mecbur mecbur
Takılıp kaldık mecbur
***
Ah kalbim yeni yetme
Bildiğimi söyletme
Ne olur beni ona etme
Mecbur mecbur
***
Vallahi çok sevdim
Billahi çok sevdim
Kendimden vazgeçtim
Mecbur mecbur
**
Zalimi güldürdün ya
Seveni öldürdün ya
Beni sahipsiz buldun
Gelişine vur vur dünya
***
Ah kalbim yeni yetme
Bildiğimi söyletme
Ne olur beni.
Mecbur mecbur
***
Vallahi çok sevdim
Billahi çok sevdim
Kendimden vazgeçtim
Mecbur mecbur
***
Mecbur mecbur
Bu hayat hep mi mecbur?
Mecbur mecbur
Takılıp kaldık mecbur
**
Ah kalbim yeni yetme
Bildiğini söyletme
Ne olur beni ona etme
Mecbur mecbur
***
Vallahi çok sevdim
Billahi çok sevdim
Kendimden vazgeçtim
Mecbur mecbur
***
Zalimi güldürdün ya
Seveni öldürdün ya
Yine eyvah ki eyvah
İnadına dön dur dünya
***
Ah kalbim yeni yetme
Bildiğimi söyletme
Ne olur beni ona etme
Mecbur mecbur
***
Vallahi çok sevdim
Billahi çok sevdim
Kendimden vazgeçtim
Mecbur mecbur
***
Ah kalbim yeni yetme
Bildiğimi söyletme
Ne olur beni ona etme
Mecbur mecbur
***
Dünyamı zehir ettim
Karşımdan seyrettin
Ben aşktan vazgeçtim
Mecbur mecbur
Mecbur mecbur
Mecbur mecbur
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