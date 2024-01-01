Hüseyin Turan

Nerdesin Daha yeni düştüm derde Yem olurum kuşa kurda Daha yeni düştüm derde Yem olurum kuşa kurda *** Yüce dağlar oldu perde Yüce dağlar oldu perde Neredesin, nazlı yârim? *** Ner'desin, ner'desin? Söyle, yârim, ner'desin? Ner'desin, ner'desin? *** Akşam oldu, kara gözlüm Ner'desin? Oh-oh-of, of Oh-oh-of, ner'desin? *** İhtiyarlık bu canıma Bu fakirlik ocağıma İhtiyarlık bu canıma Bu fakirlik ocağıma *** Kar yağdı gönül bağıma Kar yağdı gönül bağıma Neredesin, nazlı yârim? *** Ner'desin, ner'desin? Söyle, yârim, ner'desin? Ner'desin, ner'desin? *** Akşam oldu, kara gözlüm Ner'desin? Oh-oh-of, of Oh-oh-of, ner'desin?

Aşık Oldum Giderken Ne çok şey kattın ömrüme Hiçbir şey seninle bir tutulmuyor Ben mutlu olmayı senden öğrendim Senin gibi gidenler unutulmuyor *** Bu sevda ancak seninle sevda olurdu Seni tanımak bile benim için gururdu *** Belki geçti belki erken Ayrılık zor çok severken O gün sana bir kez daha Âşık oldum giderken *** Belki geçti belki erken Ayrılık zor çok severken O gün sana bir kez daha Âşık oldum giderken *** Ne çok şey kattın ömrüme Hiçbir şey seninle bir tutulmuyor Ben mutlu olmayı senden öğrendim Senin gibi gidenler unutulmuyor *** Bu sevda ancak seninle sevda olurdu Seni tanımak bile benim için gururdu *** Belki geçti belki erken Ayrılık zor çok severken O gün sana bir kez daha Âşık oldum giderken *** Belki geçti belki erken Ayrılık zor çok severken O gün sana bir kez daha Âşık oldum giderken *** Belki geçti belki erken Ayrılık zor çok severken O gün sana bir kez daha Âşık oldum giderken

Daha Bi Aşık Ben senden bi' adım öteye bile gidemem Sevda bu Başka bi' şey diyemem *** Her sabah Daha bi' âşık uyanıyorum Seviyorum, seviyorum Doyamıyorum *** Dünyada başka bi' şey dilemem Ölsem ben senden vazgeçemem Aşkından bi' yudum aldım duramıyorum Seviyorum seviyorum Doyamıyorum *** Gece gece seni göresim geliyor Olur olmaz gülesim geliyor Öpe öpe öldüresim geliyor Oradan buradan *** Keşke bi' kalbim daha olsa Biraz daha sevsem seni Öyle aşığım öyle deli Öyle senin yok evveli Ben senden bir adım öteye bile gidemem