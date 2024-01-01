Payton Geldi Şarkı Sözleri
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Hüseyin Turan
Payton Geldi
Tüm Şarkıları
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Payton geldi
Meyhaneye
Dayandı
***
Siyah gömlek
Al kanlara
Boyandı
***
Siyah gömlek
Al kanlara
Boyandı
***
Garip annen
Oy, buna nasıl
Dayandı
***
Ağlama çakırım
Alır, alır giderim
Seni
***
Arar isen
Yâr, gönlünde
Bul beni
***
Gide gide
Gitmez oldu
Dizlerim
***
Ağlamaktan
Görmez oldu
Gözlerim
***
Ağlamaktan
Görmez oldu
Gözlerim
***
Nazlı yâre
Ah, geçmez oldu
Sözlerim
***
Ağlama, çakırım
Alır, alır giderim
Seni
***
Arar isen
Yâr, gönlünde
Bul beni