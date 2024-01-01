Hüseyin Turan

Pınarın başında testin varımış
Pınarın başında testin varımış
A gız, senin benden ayrı dostun varmış
A gız, senin benden ayrı dostun varmış
Beni öldürmeye kastın varımış
Beni öldürmeye kastın varımış
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Söyle, yârim, söyle ayrılık günü
Söyle, yârim, söyle muhabbet sonu
Söyle, yârim, söyle ayrılık günü
Söyle, yârim, söyle muhabbet sonu
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Pınarın başında testin' doldurur
Pınarın başında testin' doldurur
Testinin kulpuna şahin kondurur
Testinin kulpuna şahin kondurur
Yâr, senin bakışın beni öldürür
Kız, senin bakışın beni öldürür
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Söyle, yârim, söyle ayrılık günü
Söyle, gelin, söyle muhabbet sonu
Söyle, yârim, söyle ayrılık günü
Söyle, gelin, söyle muhabbet sonu
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Pınarın başında içtim suyunu
Pınarın başında içtim suyunu
Suyunu içtim de gördüm boyunu
Suyunu içtim de gördüm boyunu
Meleğe benzetmiş Mevla'm huyunu
Meleğe benzetmiş Mevla'm huyunu
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Söyle, yârim, söyle ayrılık günü
Söyle, gelin, söyle muhabbet sonu
Söyle, yârim, söyle ayrılık günü
Söyle, yârim, söyle muhabbet sonu
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Söyle, yârim, söyle ayrılık günü
Söyle, gelin, söyle muhabbet sonu
Söyle, yârim, söyle ayrılık günü
Söyle, gelin, söyle muhabbet sonu