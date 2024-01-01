Pir Sultan 'a Arzuhalim Şarkı Sözleri
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Hüseyin Turan
Pir Sultan 'a Arzuhalim
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Pir Sultan'a ahvalimi arz ettim
Pir Sultan'a ahvalimi arz ettim
"Özünü meydana serdin mi?", dedi
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Elin kusurunu demeden evvel
Elin kusurunu demeden evvel
"Sen kendi nefsini yerdin mi?", dedi
"Yerdin mi?", dedi
***
Dedim, "Haklı olmak para etmiyor"
Dedim, "Haklı olmak para etmiyor"
Dedi, "Sen çok toysun, aklın yetmiyor"
***
Dedim, "Bir dediğin birin' tutmuyor"
Dedim, "Bir dediğin birin' tutmuyor"
"Verdiğim ikrarda durdun mu?", dedi
"Durdun mu?", dedi
***
Dedim, "Kervan menzil alsın salını"
Dedim, "Kervan menzil alsın salını"
Dedi, "Emekçiysen yürü yolunu"
***
Dedim, "Öpeceğim dostun elini"
Dedim, "Öpeceğim dostun elini"
"Bir kere hançersiz gördün mü?", dedi
"Gördün mü?", dedi
***
Dedim, "Öpeceğim dostun elini"
Dedim, "Öpeceğim dostun elini"
"Bir kere hançersiz gördün mü?", dedi
"Gördün mü?", dedi