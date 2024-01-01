Hüseyin Turan

Pir Sultan'a ahvalimi arz ettim Pir Sultan'a ahvalimi arz ettim "Özünü meydana serdin mi?", dedi *** Elin kusurunu demeden evvel Elin kusurunu demeden evvel "Sen kendi nefsini yerdin mi?", dedi "Yerdin mi?", dedi *** Dedim, "Haklı olmak para etmiyor" Dedim, "Haklı olmak para etmiyor" Dedi, "Sen çok toysun, aklın yetmiyor" *** Dedim, "Bir dediğin birin' tutmuyor" Dedim, "Bir dediğin birin' tutmuyor" "Verdiğim ikrarda durdun mu?", dedi "Durdun mu?", dedi *** Dedim, "Kervan menzil alsın salını" Dedim, "Kervan menzil alsın salını" Dedi, "Emekçiysen yürü yolunu" *** Dedim, "Öpeceğim dostun elini" Dedim, "Öpeceğim dostun elini" "Bir kere hançersiz gördün mü?", dedi "Gördün mü?", dedi *** Dedim, "Öpeceğim dostun elini" Dedim, "Öpeceğim dostun elini" "Bir kere hançersiz gördün mü?", dedi "Gördün mü?", dedi