Hüseyin Turan

Sendeki kaşlar bende de olaydı vay Sendeki kaşlar bende de olaydı vay Kaşları senden, rastığı benden Edalı küçük hanım da ayrılamam ben senden Kaşları senden, rastığı benden Edalı küçük hanım da ayrılamam ben senden Sendeki gözler bende de olaydı vay Sendeki gözler bende de olaydı vay Gözleri senden, sürmesi benden Edalı küçük hanım da ayrılamam ben senden Gözleri senden, sürmesi benden Edalı küçük hanım da ayrılamam ben senden *** Sendeki saçlar bende de olaydı vay Sendeki saçlar bende de olaydı vay Saçları senden, örmesi benden Edalı küçük hanım da ayrılamam ben senden Saçları senden, örmesi benden Edalı küçük hanım da ayrılamam ben senden Saçları senden, örmesi benden