Sendeki Kaşlar Şarkı Sözleri
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Hüseyin Turan
Sendeki Kaşlar
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Sendeki kaşlar bende de olaydı vay
Sendeki kaşlar bende de olaydı vay
Kaşları senden, rastığı benden
Edalı küçük hanım da ayrılamam ben senden
Kaşları senden, rastığı benden
Edalı küçük hanım da ayrılamam ben senden
Sendeki gözler bende de olaydı vay
Sendeki gözler bende de olaydı vay
Gözleri senden, sürmesi benden
Edalı küçük hanım da ayrılamam ben senden
Gözleri senden, sürmesi benden
Edalı küçük hanım da ayrılamam ben senden
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Sendeki saçlar bende de olaydı vay
Sendeki saçlar bende de olaydı vay
Saçları senden, örmesi benden
Edalı küçük hanım da ayrılamam ben senden
Saçları senden, örmesi benden
Edalı küçük hanım da ayrılamam ben senden
Saçları senden, örmesi benden