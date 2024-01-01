Sensiz(alagözlü) Şarkı Sözleri
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Hüseyin Turan
Sensiz(alagözlü)
Tüm Şarkıları
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Seni galbimde
Gezdirip her an
Eşkimiz bilmesin
Dedim hicran
***
Ala gözlü yârim
Menim ki sen bildin
***
Senin eşkinden, güzelim
Ağladım, güldüm
Ağladım, güldüm
***
Senin eşkinden, ay aman
Ağladım, güldüm
Ağladım, güldüm
***
Gülebilmez, gülüm
Bahar sensiz
Yüreğim od dutup
Yanar sensiz
***
Gülebilmez, gülüm
Bahar sensiz
Yüreğim od dutup
Yanar sensiz
***
Gülebilmez, gülüm
Bahar sensiz
Yüreğim od dutup yanar
Yanar sensiz
Gülüm, sensiz
***
Yüreğim od dutup yanar
Yanar sensiz
Gülüm, sensiz
***
Gülebilmez, gülüm
Bahar sensiz
Yüreğim od dutup
Yanar sensiz
***
Gülebilmez, gülüm
Bahar sensiz
Yüreğim od dutup
Yanar sensiz
Gelebilmez, gülüm
Bahar sensiz
***
Yüreğim od dutup yanar
Yanar sensiz
Gülüm, sensiz
***
Yüreğim od dutup yanar
Yanar sensiz
Gülüm, sensiz