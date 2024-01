Hüseyin Turan

Bedenim ruhuma gurbet el olmuş Olsun sabret sus be ağlama gözüm Bedenim ruhuma gurbet el olmuş Olsun sabret sus be ağlama gözüm *** Ömrümün baharı sararmış solmuş Solsun sabret sus be ağlama gözüm Solsun sabret boşver ağlama gözüm *** Ömrümün baharı sararmış solmuş Solsun sabret sus be ağlama gözüm Solsun sabret boşver ağlama gözüm *** Gönül derdin yüz bin yapmış abartmış Hergün ağıt yakıp yürek kabartmış Gönül derdin yüz bin yapmış abartmış Hergün ağıt yakıp yürek kabartmış *** Saçlarını pençe pençe kopartmış Yolsun sabret sus be ağlama gözüm Yolsun sabret boşver ağlama gözüm *** Saçlarını pençe pençe kopartmış Yolsun sabret sus be ağlama gözüm Yolsun sabret boşver ağlama gözüm *** Devran Baba o yar demiş oh olsun Zindanlara Yusuf gibi sokulsun Devran Baba o yar demiş oh olsun Zindanlara Yusuf gibi sokulsun *** Gözlerine Yakup gibi kan dolsun Dolsun sabret sus be ağlama gözüm Dolsun sabret boşver ağlama gözüm *** Gözlerine Yakup gibi kan dolsun Dolsun sabret sus be ağlama gözüm Dolsun sabret boşver ağlama gözüm