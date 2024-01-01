Hüseyin Turan

-
Sakiler çırağıdır
Güzeller yığınağıdır
Men seni çok severem
Gözlerin çıralıdır
***
Şirin şirin şirinsen
Allah bilir neçe şirinsen
Alem bilir neçe şirinsen
***
Sarı ezyamın eni
Beline dola meni
Hem seyit hem de hacı
Vallah yoldan çıkardın meni
***
Şirin şirin şirinsen
Allah bilir neçe şirinsen
Alem bilir neçe şirinsen
***
Kara giydi boz üste
Kalmadı o söz üste
Çok evleri dağıttım
Kalmadı göz göz üste
***
Şirin şirin şirinsen
Allah bilir neçe şirinsen
Alem bilir neçe şirinsen
-
Sana olan duyguları bir bilebilsen
Anlatabilsem, belki severdin
İçimdeki hasretini bir duyabilsen
Anlayabilsen, belki benimdin
Sana sevdiğim diyemem
Yalan yalan yalan yalan
Vallahi yalan, inan ki yalan
Sen kara sevdamsın benim
Duman duman duman duman
Hasretin tüter, içimde yanar
Ah le yâr yâr
Yine başımda sevdan
Ah le yâr yâr
Geceler kara zindan
Ah le yâr yâr
Bir parçacık canım kaldı onu da sen al
Ah le yâr yâr
Yine başımda sevdan
Ah le yâr yâr
Geceler kara zindan
Ah le yâr yâr
Bir parçacık canım kaldı onu da sen al
Aklıma düştü gözlerin
Bir bıçak gibi, ah silah gibi, cehennem gibi
Söylenmemiş türkümdün sen
Unutmam seni, unutmam seni, unutamam ki
Sana sevdiğim diyemem
Yalan yalan yalan yalan
Vallahi yalan, inan ki yalan
Sen kara sevdamsın benim
Duman duman duman duman
Hasretin tüter içimde yanar
Ah le yâr yâr
Yine başımda sevdan
Ah le yâr yâr
Geceler kara zindan
Ah le yâr yâr
Bir parçacık canım kaldı onu da sen al
Ah le yâr yâr
Yine başımda sevdan
Ah le yâr yâr
Geceler kara zindan
Ah le yâr yâr
Bir parçacık canım kaldı onu da sen al
Ah le yâr yâr
Yine başımda sevdan
Ah le yâr yâr
Geceler kara zindan
Ah le yâr yâr
Bir parçacık canım var onu da sen al
-
Ahu figan dilber senin elinden
Hasretin bağrımı ezdi eziyor
Öldür kurtulayım tatlı dilinden
Firkatin bağrımı ezdi eziyor
***
Kaşların karası nutkumu bağlar
Hasretin canımı dağladı dağlar
Kimisi gülüyor kimisi ağlar
Kimisi yolundan azdı azıyor
-
Çoban kavalını dertli çalıyor
Koyunları koygun koygun meliyor
Gül yüzlü yarimi eller alıyor
Çalma çoban kavalını bugünler
Hastadır garip gönlüm durmadan inler
***
Çobanın kavalı sinemi deldi
Ağlar iki gözüm ne zaman güldü
Gül yüzlü yarimi yadeller aldı
Çalma çoban kavalını bugünler
Hastadır garip gönlüm durmadan inler
-
Irmaklar aştım susuz kaldım
Ben bu işe şaştım kaldım
Irmaklar aştım susuz kaldım
Ben bu işe şaştım kaldım
***
Dost bildim de ben herkesi
Sonunda bak yalnız kaldım
Dost bildim de ben herkesi
Sonunda bak yalnız kaldım
***
Neylemeli ah neylemeli
Aman dostlar neylemeli
Neylemeli ah neylemeli
Aman dostlar neylemeli
***
Bu dünyanın kökü de bozuk
Güzel işler eylemeli, aaaahh
Bu dünyanın kökü de bozuk
Güzel işler eylemeli
***
Yasak işler elime de düştü
Zindanlarda pek dolaştım
Yasak işler elime de düştü
Zindanlarda pek dolaştım
***
Doğru sözden hiç şaşmadım
Karşı durdum yanlış işe
Sonunda bak yalnız kaldım
Şaştım kaldım ben bu işe
***
Doğru sözden hiç şaşmadım
Karşı durdum yanlış işe
Sonunda bak yalnız kaldım
Şaştım kaldım ben bu işe
***
Neylemeli ah neylemeli
Aman dostlar neylemeli
Neylemeli ah neylemeli
Aman dostlar neylemeli
***
Bu dünyanın kökü de bozuk
Güzel işler eylemeli
Bu dünyanın temeli de bozuk
Güzel işler eylemeli
***
Bu dünyanın kökü de bozuk
Güzel işler eylemeli
Bu dünyanın düzeni de bozuk
Güzel işler eylemeli
-
Bedenim ruhuma gurbet el olmuş
Olsun sabret sus be ağlama gözüm
Bedenim ruhuma gurbet el olmuş
Olsun sabret sus be ağlama gözüm
***
Ömrümün baharı sararmış solmuş
Solsun sabret sus be ağlama gözüm
Solsun sabret boşver ağlama gözüm
***
Ömrümün baharı sararmış solmuş
Solsun sabret sus be ağlama gözüm
Solsun sabret boşver ağlama gözüm
***
Gönül derdin yüz bin yapmış abartmış
Hergün ağıt yakıp yürek kabartmış
Gönül derdin yüz bin yapmış abartmış
Hergün ağıt yakıp yürek kabartmış
***
Saçlarını pençe pençe kopartmış
Yolsun sabret sus be ağlama gözüm
Yolsun sabret boşver ağlama gözüm
***
Saçlarını pençe pençe kopartmış
Yolsun sabret sus be ağlama gözüm
Yolsun sabret boşver ağlama gözüm
***
Devran Baba o yar demiş oh olsun
Zindanlara Yusuf gibi sokulsun
Devran Baba o yar demiş oh olsun
Zindanlara Yusuf gibi sokulsun
***
Gözlerine Yakup gibi kan dolsun
Dolsun sabret sus be ağlama gözüm
Dolsun sabret boşver ağlama gözüm
***
Gözlerine Yakup gibi kan dolsun
Dolsun sabret sus be ağlama gözüm
Dolsun sabret boşver ağlama gözüm
-
Evimizde şenlik var
Yığılıplar konağlar
Açılıptır söfreler
Düzülüptür föhreler
Gelin gelir bugün bize
Çal çal çal
Tar keman bir hava çal
Çal çal çal
Bir oynak şen hava çal
Çal çal çal
Oynasın kaynanalar
Çal çal çal
Koy oğlan kız oynasın
Çal çal çal
Bütün meclis oynasın
Bezeniptir otağlar
Yanır elvan çırağlar
Kucaklarda gül çiçek
Ne etirli ne göyçek
Gelin gelir süze süze
Çal çal çal
Tar keman bir hava çal
Çal çal çal
Bir oynak şen hava çal
Çal çal çal
Oynasın kaynanalar
Çal çal çal
Koy oğlan kız oynasın
Çal çal çal
Bütün meclis oynasın
-
İki gözüm, yalan mıydı?
Bu hasretlik sonum oldu
İki gözüm yalan mıydı
Bu hasretlik sonum oldu
Sen gelmedin, hiç gelmedin
Ne kıymetim', kadrim' bildin
***
Hazan oldu, hazan oldu
Bahar geçti, hazan oldu
Gonca güldüm yâr bağında
Gülüm soldu, hazan oldu
***
Hazan oldu, hazan oldu
Bahar geçti, hazan oldu
Gonca güldüm yâr bağında
Gülüm soldu, hazan oldu
***
Uçan kuşlar, esen yeller
Yâre benden selam söyler
Uçan kuşlar, esen yeller
Yâre benden selam söyler
Yine hicran, yine akşam
Duman duman doldu gözler
***
Hazan oldu, hazan oldu
Bahar geçti, hazan oldu
Gonca güldüm yâr bağında
Gülüm soldu, hazan oldu
***
Hazan oldu, hazan oldu
Bahar geçti, hazan oldu
Gonca güldüm yâr bağında
Gülüm soldu, hazan oldu
***
Hazan oldu, hazan oldu
Bahar geçti, hazan oldu
Gonca güldüm yâr bağında
Gülüm soldu, hazan oldu
Hazan oldu, hazan oldu
-
Ben Âşıklar köyünden Ali oğlu Veli'yim
Gönüllerde çağlayan, coşan sevda seliyim
Sanma şaşkın deliyim, deli değil veliyim
Dertten gamdan azade, hem de çok neşeliyim
Ben Âşıklar köyünden Ali oğlu Veli'yim
***
Ağır ağır akarken coştum, kaynadım, taştım
Nice iller dolaştım, yüksek dağları aştım
Dar geçitlerden geçtim, erenlere ulaştım
Erenler diyarında dedemle arkadaştım
Ben Âşıklar köyünden Ali oğlu Veli'yim
***
Köyümüzün mektebi duvarsız, çatısızdır
Son sınıfta okunan kitaplar yazısızdır
Aşina ya yurdumuz, kilitsiz, kapısızdır
Her işimiz gücümüz amcasız, dayısızdır
Ben Âşıklar köyünden Ali oğlu Veli'yim
Ben Âşıklar köyünden Ali oğlu Veli'yim
***
Ben Âşıklar köyünden Ali oğlu Veli'yim
-
Sürüde bir koyun oldun
Kurdu kuşu ağırladın
Şu dilime ateş verdin
Sazım yanar sözüm yanar
***
Yaralarım deşilince
Gün geceye devşirince
Gönüller taş kesilince
Sazım yanar sözüm yanar
***
Gönül türküm susmaz oldu
Dost yaramı sarmaz oldu
Sevdam yare yetmez oldu
Sazım yanar sözün yanar
-
Yatamadım
Gasavetten
A canım, hey-hey
Meraktan, gülüm, vay vay
***
Aşk ateşi
Çıkmaz oldu
A canım, hey-hey
Yürekten, gülüm, vay vay
***
Dediler ki
"Yârin gelmiş"
A canım, hey-hey
Iraktan, gülüm, vay vay
-
Gözelim sensen gözümün nuri
Cennete yoktur senin tek huri
Uca dağ başında ceyran yol eyler
Üreğimin başında tikan kol eyle
***
Yaralıyam değme değme
Gülümün butasın eğmeÖldürür beni yarimin çövrü
Men ona yar oldum
Men ona vuruldum
***
Gözeli sensen gözümün nuri
Cennette yoktur senin tek huri
***
Yaralıyam değme değme
Gülümün butasın eğme