Pir Sultan Dostları Şarkı Sözleri
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Hüseyin Turan
Pir Sultan Dostları
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Sivas ellerinde sazım çalınır
Çamlı beller bölük bölük bölünür
Yardan ayrılmışam bağrım delinir
Katip arzuhalım yaz yare böyle
Güzelim emey, birtanem emey, güzelim emey, hey
***
Yardan ayrılmışam bağrım delinir
Katip arzuhalım yaz yare böyle
Güzelim emey, birtanem emey, hey
***
Kul olayım kalem tutan ellere
Katip arzuhalım yaz yara böyle
Şekerler ezeyim şirin dillere
Katip arzuhalım yaz yare böyle
Güzelim emey, birtanem emey, güzelim emey, hey
***
Şekerler ezeyim şirin dillere
Katip arzuhalım yaz yare böyle
Güzelim emey, birtanem emey, hey
***
Pir Sultan Abdal'ım ey Hızır Paşa
Yazılan geliyor sağ olan başa
Beni hasret koydun kavim kardaşa
Katip arzuhalım yaz yare böyle
Güzelim emey, birtanem emey, güzelim emey, hey
***
Beni hasret koydun kavim kardaşa
Katip arzuhalım yaz yare böyle
Güzelim emey, birtanem emey, hey
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Ilgıt ılgıt esen seher yelleri
Doğru gelir doğru doğrugider mi yâr yâr
Hâkk'ın emri ile çürüyen canlar canlar
Bin yıl yerde yatsa çürür mü yâr yâr
Bin yıl yerde yatsa çürür mü yâr yâr
Çürür mü yâr yâr
Pazarlık mı olur olur adil dükkan da
Meyl-i muhabbetim de kaldı yâr sende
Bu divan olmazsa ulu divanda
Dost benim sualim verir mi yâr yâr
Verir mi yâr yâr
Bahçe de açılmış yâr gonca güller
Gülün figanından sefil bülbüller
Âşuktan mâşuğa da sarılan kollar kollar
Bin yıl yerde yatsa çürür mü yâr yâr
Bin yıl yerde yatsa çürür mü yâr yâr
Çürür mü yâr yâr
Abdal Pîr Sultan'ım da kalbi zar olan
Döner mi sözünden de gerçek yâr (er) olan
Benin gibi aht-ı sadık yâr olan
Verdiği ikrardan döner mi yâr yâr
Döner mi yâr yâr
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