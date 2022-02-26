Sivas Ellerinde Şarkı Sözleri
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Hüseyin Turan
Sivas Ellerinde
Tüm Şarkıları
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Kul Olayım Kalem Tutam Eline,
Kâtip Arzu halim Yaz Yare Böyle,
Şekerler Ezeyim Şirin Diline,
Kâtip Arzu halim Yaz Yare Böyle,
Güzelim Ey, Güzelim Ey,
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Şekerler Ezeyim Şirin Diline,
Kâtip Arzu halim Yaz Yare Böyle,
Güzelim Ey, tabibim Ey Ey...