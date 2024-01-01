Şu Uzun Gecenin Gecesi Olsam Şarkı Sözleri
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Hüseyin Turan
Şu Uzun Gecenin Gecesi Olsam
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Şu uzun gecenin gecesi olsam
Sılada bir evin bacası olsam, aman
Aman aman
***
Dediler ki, "Nazlı yârin pek hasta"
Başında okuyan hocası olsam, aman
Aman aman
***
Dediler ki, "Nazlı yârin pek hasta"
Başında okuyan hocası olsam, aman
Aman aman
***
Evlerinin önü üç ağaç çınar
Dillerim tutuşur, yüreğim yanar, aman
Aman aman
***
Eşinden ayrılan böyle mi yanar?
Anam, anam, hangi derdime yana'm, aman?
Aman aman
***
Eşinden ayrılan böyle mi yanar?
Anam, anam, hangi derdime yana'm, aman?
Aman aman
***
Kâtipler oturmuş, yazıya bakmaz
Herkes sevdiğini dilden bırakmaz, aman
Aman aman
***
Hey Allah'tan korkmaz, kuldan utanmaz
Gönül defterinden sildin mi beni, aman?
Aman aman
***
Hey Allah'tan korkmaz, kuldan utanmaz
Gönül defterinden sildin mi beni, aman?
Aman aman