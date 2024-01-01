Hüseyin Turan

Taşa Çaldım Aman yâr, hele hele, hele hele yandım, yâr Bu sene de gurbet elde kaldım, yâr Bir kötüye nasıl meyil verdim, yâr? *** Taşa çaldım ayvam ile narımı Taşa çaldım ayvam ile narımı Hep harcadım elde olan malımı Hep harcadım elde olan malımı *** Eğer, yârim, ben gider de gelmezsem Eğer, yârim, ben gider de gelmezsem Gırmızı güllerden ara rengini Kırmızı güllerden ara rengini *** Aman yâr, hele hele, hele hele yandım, yâr Bu sene de gurbet elde kaldım, yâr Bir kötüye nasıl meyil verdim, yâr? *** Aman yâr, hele hele, hele hele yandım, yâr Bu sene de gurbet elde kaldım, yâr Bir kötüye nasıl meyil verdim, yâr? *** İstanbul'dan ayva gelir, nar gelir İstanbul'dan ayva gelir nar gelir Gömlek giymiş, omuzları dar gelir Gömlek giymiş, omuzları dar gelir *** Döndüm, baktım, sevdiceğim yâr gelir Döndüm, baktım, sevdiceğim yâr gelir Ellerinde deste, deste gül gelir Ellerinde deste, deste gül gelir *** Aman yâr, hele hele, hele hele yandım, yâr Bu sene de gurbet elde kaldım, yâr Bir kötüye nasıl meyil verdim, yâr? *** Aman yâr, hele hele, hele hele yandım, yâr Bu sene de gurbet elde kaldım, yâr Bir kötüye nasıl meyil verdim, yâr? *** Aman yâr

Payton Geldi Payton geldi Meyhaneye Dayandı *** Siyah gömlek Al kanlara Boyandı *** Siyah gömlek Al kanlara Boyandı *** Garip annen Oy, buna nasıl Dayandı *** Ağlama çakırım Alır, alır giderim Seni *** Arar isen Yâr, gönlünde Bul beni *** Gide gide Gitmez oldu Dizlerim *** Ağlamaktan Görmez oldu Gözlerim *** Ağlamaktan Görmez oldu Gözlerim *** Nazlı yâre Ah, geçmez oldu Sözlerim *** Ağlama, çakırım Alır, alır giderim Seni *** Arar isen Yâr, gönlünde Bul beni

Aşan Bilir Aşan bilir karlı dağın ardını Çeken bilir ayrılığın derdini Bülbül kaça aldın aman Aman aman aman aman aman aman *** Gülün nargını Gülün nargını Gül alıp satmanın aman aman aman Zamanı değil Zamanı değil *** Selvinin dalları boyumdan uzun Yavrular gözüme bir salkım üzüm Ölmeden o yari aman aman aman Aman aman aman aman görürse gözüm *** Görürse gözüm Koyun kuzu kurban Aman aman aman Olur o zaman, olur o zaman *** Yaprak gazel olmuş, durmuyor dalda Vefasız güzelden bize ne fayda Bu ay da olmazsa aman Aman aman aman aman aman aman *** Gelecek ayda Gelecek ayda Ölürüm, vazgeçmem aman aman aman Sevdiğim senden Sevdiğim senden

Alaydın Elini Elime Alaydım elin elime Alaydım elin elime Varaydım baban evine Varaydım baban evine Kurbanım dudu diline Kurbanım dudu diline *** Kurbanın olam yar senin Hayranın olam yar senin *** Kurbanın olam yar senin Hayranın olam yar senin *** Başına örtmüş valalar Başına örtmüş valalar Yüreğim başı paralar Yüreğim başı paralar Korkaram seni alalar Korkaram seni alalar *** Kurbanın olam yar senin Hayranın olam yar senin *** Kurbanın olam yar senin Hayranın olam yar senin *** Kurbanın olam yar senin Hayranın olam yar senin

Şu Uzun Gecenin Gecesi Olsam Şu uzun gecenin gecesi olsam Sılada bir evin bacası olsam, aman Aman aman *** Dediler ki, "Nazlı yârin pek hasta" Başında okuyan hocası olsam, aman Aman aman *** Dediler ki, "Nazlı yârin pek hasta" Başında okuyan hocası olsam, aman Aman aman *** Evlerinin önü üç ağaç çınar Dillerim tutuşur, yüreğim yanar, aman Aman aman *** Eşinden ayrılan böyle mi yanar? Anam, anam, hangi derdime yana'm, aman? Aman aman *** Eşinden ayrılan böyle mi yanar? Anam, anam, hangi derdime yana'm, aman? Aman aman *** Kâtipler oturmuş, yazıya bakmaz Herkes sevdiğini dilden bırakmaz, aman Aman aman *** Hey Allah'tan korkmaz, kuldan utanmaz Gönül defterinden sildin mi beni, aman? Aman aman *** Hey Allah'tan korkmaz, kuldan utanmaz Gönül defterinden sildin mi beni, aman? Aman aman

Bin Derdim Var İdi Bin derdim var idi, bir daha oldu Derdimin dermanı, amman ha amman Gülistan bezmimin gülleri soldu Goncayı handanım, amman ha amman *** Amman, amman, amman, amman Amman, amman, amman, amman *** Hâlimde kalmadı aramugarar Günbegün erişir ömrüme zarar Medet, ey efendim, sen verme melal Gönlümün fermanı, amman ha amman *** Amman, amman, amman, amman *** Gamzeyi zülüfün, çeşmim yaş eyler Cismin bir işaret eyler, kaş eyler Cahil sır saklamaz, seni faş eyler Kaşları kemanım, amman ha amman *** Amman, amman, amman, amman Amman, amman, amman, amman *** Feyziçeşmim yaşı dur etti, yetiş Gamlıyım felekten, yedim nazar, nuş Bir daha göreyim, durma, gel yetiş Çıkmadan bu canım, amman ha amman *** Amman, amman, amman, amman

Gül Kuruttum Gül kuruttum Gül kuruttum Gül kuruttum Gül kuruttum *** Yâri sinemde uyuttum Yâri sinemde uyuttum Yâr söyledi, ben unuttum Yâr söyledi, ben unuttum *** Ah, akabinde düştü gönül Yârdan ayrılması müşkül Ah, akabinde düştü gönül Yârdan ayrılması müşkül *** Gül ezerler Gül ezerler Gül ezerler Gül ezerler *** Gülü tabağa dizerler Gülü tabağa dizerler Güzeli candan severler Güzeli candan severler *** Ah, akabinde düştü gönül Yârdan ayrılması müşkül Ah, akabinde düştü gönül Yârdan ayrılması müşkül

Pınarın Başında Pınarın başında testin varımış Pınarın başında testin varımış A gız, senin benden ayrı dostun varmış A gız, senin benden ayrı dostun varmış Beni öldürmeye kastın varımış Beni öldürmeye kastın varımış *** Söyle, yârim, söyle ayrılık günü Söyle, yârim, söyle muhabbet sonu Söyle, yârim, söyle ayrılık günü Söyle, yârim, söyle muhabbet sonu *** Pınarın başında testin' doldurur Pınarın başında testin' doldurur Testinin kulpuna şahin kondurur Testinin kulpuna şahin kondurur Yâr, senin bakışın beni öldürür Kız, senin bakışın beni öldürür *** Söyle, yârim, söyle ayrılık günü Söyle, gelin, söyle muhabbet sonu Söyle, yârim, söyle ayrılık günü Söyle, gelin, söyle muhabbet sonu *** Pınarın başında içtim suyunu Pınarın başında içtim suyunu Suyunu içtim de gördüm boyunu Suyunu içtim de gördüm boyunu Meleğe benzetmiş Mevla'm huyunu Meleğe benzetmiş Mevla'm huyunu *** Söyle, yârim, söyle ayrılık günü Söyle, gelin, söyle muhabbet sonu Söyle, yârim, söyle ayrılık günü Söyle, yârim, söyle muhabbet sonu *** Söyle, yârim, söyle ayrılık günü Söyle, gelin, söyle muhabbet sonu Söyle, yârim, söyle ayrılık günü Söyle, gelin, söyle muhabbet sonu

Al Yeşil Dökün Anneler Al yeşil dökün, anneler Mezer daşıma Al yeşil dökün, anneler Mezer daşıma *** Gelen ağlar, giden ağlar Ah, bu genç yaşıma Gelen ağlar, giden ağlar Ah, bu genç yaşıma *** Bu ne felaketti? Geldi başıma Bu ne felaketti? Geldi başıma *** Rahmetmiyor zalim felek Kanlı yaşıma Rahmetmiyor zalim felek Kanlı yaşıma *** Kuloğlu'yum meşarede Bin rahmet olsun Kuloğlu'yum meşarede Bin rahmet olsun *** Yüreğimden vurdular beni Tabip ne yapsın? Yüreğimden vurdular beni Tabip ne yapsın? *** Potin ayağımda İgal başımda kalsın Potin ayağımda İgal başımda kalsın *** Ciğerimden vurdular beni Doktor ne yapsın? Ciğerimden vurdular beni Doktor ne yapsın?

Çoktan Beri Çoktan beri yollarını gözlerim Gönlümün ziyası dost, sefa geldin Hey, hey, hey, hey, hey, hey Şu garip gönlümün Bağı, bostanı Bağı, bostanı Ayva ile turunç Nar, sefa geldin Ayva ile turunç Nar, sefa geldin Yoksa karşımızda oturan mısın? Serimi sevdaya yetiren misin? Hey, hey, hey, hey, hey, hey Ağır yüklerimi Götüren misin? Götüren misin? Katar maya ile Yâr, sefa geldin Katar maya ile Yâr, sefa geldin Hindidir yârimin kaşları, hindi Bilmem melek miydi, arştan mı indi Hey, hey, hey, hey, hey, hey Bir su ver, içeyim Yüreğim yandı Yüreğim yandı Temmuz aylarında Kar, sefa geldin Temmuz aylarında Kar, sefa geldin Bir su ver, içeyim Yüreğim yandı Yüreğim yandı Temmuz aylarında Kar, sefa geldin Temmuz aylarında Kar, sefa geldin Bir su ver, içeyim Yüreğim yandı Yüreğim yandı Temmuz aylarında Kar, sefa geldin Temmuz aylarında Kar, sef-

Konma Bülbül Konma, bülbül, konma Nergis dalına Nergis dalına *** Öldürürler, aman Aman, aman, aman, aman Bir yâr yoluna Bir yâr yoluna Ben yareliyem *** Ben de kurban ola'm Fidan boyuna Fidan boyuna *** Demeyin, demeyin Aman, amman, aman, aman Yârim vuruldi Kanı duruldi Köye duyuldi *** Demeyin, demeyin Aman, amman, amman, aman Yârim vuruldi Kanı duruldi Köye duyuldi *** Eleşkirt'ten çıktım Yüküm eriktir Yüküm eriktir *** Açmayın yaremi Aman, aman, aman, aman Delik deliktir Ciğer eziktir Ben yareliyem *** Benim sevdiceğim İnce feriktir İnce feriktir *** Demeyin, demeyin Aman, amman, aman, aman Yârim vuruldi Kanı duruldi Köye duyuldi *** Demeyin, demeyin Amman, aman, aman, aman Yârim vuruldi Kanı duruldi Köye duyuldi

Kırcalılar Kırcalılar Kırcalılar Kırcalılar Kırcalılar *** Otlu Köyü'ne Yayıldılar Ah, Otlu Köyü'ne Yayıldılar *** Gençliğimi Harcadılar Gençliğimi Harcadılar *** Kaderim kana boyandı Ah, nişanlım ağladı kaldı Kaderim kana boyandı Ah, nişanlım ağladı kaldı *** Kırcalı'dan Taze geçtim Kırcalı'dan Taze geçtim *** Acı, tatlı Sular içtim Ah, acı, tatlı Sular içtim *** Ben yârimden Vaz mı geçtim? Ben eşimden Vaz mı geçtim? *** Kaderim kana boyandı Ah, nişanlım ağladı kaldı Kaderim kana boyandı Ah, nişanlım ağladı kaldı

Gel Gönül Gel, gönül, gidelim aşk ellerine Muradın yâr ise bir tane yeter Fikreyle kıldığın amellerine Havayı cehline efsane yeter *** Havayı cehline efsane yeter Efendim, gül yüzlüm, tabibim Havayı cehline efsane yeter Efendim, gül yüzlüm, tabibim *** Turabi özünü payimal eyle Erenler yolunda kisbikar eyle Şu fâni dünyayı bir hayal eyle Gelip konan göçtü nişane yeter *** Gelip konan göçtü, nişane yeter Efendim, gül yüzlüm, tabibim Gelip konan göçtü, nişane yeter Efendim, gül yüzlüm, tabibim *** Gelip konan göçtü, nişane yeter Efendim, gül yüzlüm, tabibim Gelip konan göçtü, nişane yeter Efendim, gül yüzlüm, tabibim