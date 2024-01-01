Hüseyin Turan

Aman yâr, hele hele, hele hele yandım, yâr
Bu sene de gurbet elde kaldım, yâr
Bir kötüye nasıl meyil verdim, yâr?
***
Taşa çaldım ayvam ile narımı
Taşa çaldım ayvam ile narımı
Hep harcadım elde olan malımı
Hep harcadım elde olan malımı
***
Eğer, yârim, ben gider de gelmezsem
Eğer, yârim, ben gider de gelmezsem
Gırmızı güllerden ara rengini
Kırmızı güllerden ara rengini
***
Aman yâr, hele hele, hele hele yandım, yâr
Bu sene de gurbet elde kaldım, yâr
Bir kötüye nasıl meyil verdim, yâr?
***
Aman yâr, hele hele, hele hele yandım, yâr
Bu sene de gurbet elde kaldım, yâr
Bir kötüye nasıl meyil verdim, yâr?
***
İstanbul'dan ayva gelir, nar gelir
İstanbul'dan ayva gelir nar gelir
Gömlek giymiş, omuzları dar gelir
Gömlek giymiş, omuzları dar gelir
***
Döndüm, baktım, sevdiceğim yâr gelir
Döndüm, baktım, sevdiceğim yâr gelir
Ellerinde deste, deste gül gelir
Ellerinde deste, deste gül gelir
***
Aman yâr, hele hele, hele hele yandım, yâr
Bu sene de gurbet elde kaldım, yâr
Bir kötüye nasıl meyil verdim, yâr?
***
Aman yâr, hele hele, hele hele yandım, yâr
Bu sene de gurbet elde kaldım, yâr
Bir kötüye nasıl meyil verdim, yâr?
***
Aman yâr