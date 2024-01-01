Hüseyin Turan

Aman yâr, hele hele, hele hele yandım, yâr Bu sene de gurbet elde kaldım, yâr Bir kötüye nasıl meyil verdim, yâr? *** Taşa çaldım ayvam ile narımı Taşa çaldım ayvam ile narımı Hep harcadım elde olan malımı Hep harcadım elde olan malımı *** Eğer, yârim, ben gider de gelmezsem Eğer, yârim, ben gider de gelmezsem Gırmızı güllerden ara rengini Kırmızı güllerden ara rengini *** Aman yâr, hele hele, hele hele yandım, yâr Bu sene de gurbet elde kaldım, yâr Bir kötüye nasıl meyil verdim, yâr? *** Aman yâr, hele hele, hele hele yandım, yâr Bu sene de gurbet elde kaldım, yâr Bir kötüye nasıl meyil verdim, yâr? *** İstanbul'dan ayva gelir, nar gelir İstanbul'dan ayva gelir nar gelir Gömlek giymiş, omuzları dar gelir Gömlek giymiş, omuzları dar gelir *** Döndüm, baktım, sevdiceğim yâr gelir Döndüm, baktım, sevdiceğim yâr gelir Ellerinde deste, deste gül gelir Ellerinde deste, deste gül gelir *** Aman yâr, hele hele, hele hele yandım, yâr Bu sene de gurbet elde kaldım, yâr Bir kötüye nasıl meyil verdim, yâr? *** Aman yâr, hele hele, hele hele yandım, yâr Bu sene de gurbet elde kaldım, yâr Bir kötüye nasıl meyil verdim, yâr? *** Aman yâr