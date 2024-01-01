Nerelerdeydin Şarkı Sözleri
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Hüseyin Turan
Nerelerdeydin
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Uyandım sabah ile
Gözyaşım' sile sile
Uyandım sabah ile
Gözyaşım' sile sile
***
Ecel kapımı çaldı
Ağlıyorum nafile
Feryada, feryada
Gam çekmişem dünyada
***
Ecel kapımı çaldı
Ağlıyorum nafile
Feryada feryada
Gam çekmişem dünyada
***
Elimde yeşil fincan
Yüküm gam, gönlüm hicran
Elimde yeşil fincan
Yüküm gam, gönlüm hicran
***
Yâr gurbet ellerinde
Dayanır mı buna can?
Feryada, feryada
Gam çekmişem dünyada
***
Yâr gurbet ellerinde
Dayanır mı buna can?
Feryada, feryada
Gam çekmişem dünyada
***
Elimde yeşil güğüm
Yüreğimde kördüğüm
Elimde yeşil güğüm
Yüreğimde kördüğüm
***
Yıllar oldu hasretim
Var mı yâri gördüğüm?
Feryada, feryada
Gam çekmişem dünyada
***
Yıllar oldu hasretim
Var mı yâri gördüğüm?
Feryada, feryada
Gam çekmişem dünyada
***
Yıllar oldu hasretim
Var mı yâri gördüğüm?
Feryada, feryada
Gam çekmişem dünyada
***
Feryada, feryada
Gam çekmişem dünyada
Feryada, feryada
Gam almışam dünyada
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