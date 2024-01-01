Hüseyin Turan

Uyandım sabah ile Gözyaşım' sile sile Uyandım sabah ile Gözyaşım' sile sile *** Ecel kapımı çaldı Ağlıyorum nafile Feryada, feryada Gam çekmişem dünyada *** Ecel kapımı çaldı Ağlıyorum nafile Feryada feryada Gam çekmişem dünyada *** Elimde yeşil fincan Yüküm gam, gönlüm hicran Elimde yeşil fincan Yüküm gam, gönlüm hicran *** Yâr gurbet ellerinde Dayanır mı buna can? Feryada, feryada Gam çekmişem dünyada *** Yâr gurbet ellerinde Dayanır mı buna can? Feryada, feryada Gam çekmişem dünyada *** Elimde yeşil güğüm Yüreğimde kördüğüm Elimde yeşil güğüm Yüreğimde kördüğüm *** Yıllar oldu hasretim Var mı yâri gördüğüm? Feryada, feryada Gam çekmişem dünyada *** Yıllar oldu hasretim Var mı yâri gördüğüm? Feryada, feryada Gam çekmişem dünyada *** Yıllar oldu hasretim Var mı yâri gördüğüm? Feryada, feryada Gam çekmişem dünyada *** Feryada, feryada Gam çekmişem dünyada Feryada, feryada Gam almışam dünyada