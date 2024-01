Hüseyin Turan

Vardım ki yurdundan ayak göçürmüş Vardım ki yurdundan ayak göçürmüş Yavru gitmiş, ıssız kalmış otağı Yavru gitmiş, ıssız kalmış otağı *** Camlar şikest olmuş, meyler dökülmüş Aman aman, amman ey Camlar şikest olmuş, meyler dökülmüş Aman aman, amman ey Sakiler meclisten çekmiş ayağı Sakiler meclisten çekmiş ayağı *** Zihni dert elinden her dem gam ağlar Zihni dert elinden her dem gam ağlar Vardım ki bağ ağlar, bağban ağlar Vardım ki bağ ağlar, bağban ağlar *** Sümbüller perişan, güller har ağlar Aman aman, amman ey Sümbüller perişan, güller har ağlar Aman aman, amman ey Şeyda bülbül terk edeli bu bağı Şeyda bülbül terk edeli bu bağı

Perişan hallarım aşkın elinden Gel buna bir çare bulmadan gitme Çaresiz dertlerin dermanı sende Derdime dermanı vermeden gitme Gitme, gitme, gitme, gitme, gitme, gitme oy oy Çaresiz dertlerin dermanı sende *** Derdime dermanı vermeden gitme Gitme, gitme oy *** Canım bağlı yar zülfünün teline Mecnun gibi gezdim aşkın çölünde Bir garibim kaldım gurbet elinde Şu garip halımı görmeden gitme Gitme, gitme, gitme, gitme, gitme off Bir garibim kaldım gurbet elinde *** Şu garip halimi görmeden gitme Gitme, gitme off Şu garip halimi görmeden gitme Gitme

Seni galbimde Gezdirip her an Eşkimiz bilmesin Dedim hicran *** Ala gözlü yârim Menim ki sen bildin *** Senin eşkinden, güzelim Ağladım, güldüm Ağladım, güldüm *** Senin eşkinden, ay aman Ağladım, güldüm Ağladım, güldüm *** Gülebilmez, gülüm Bahar sensiz Yüreğim od dutup Yanar sensiz *** Gülebilmez, gülüm Bahar sensiz Yüreğim od dutup Yanar sensiz *** Gülebilmez, gülüm Bahar sensiz Yüreğim od dutup yanar Yanar sensiz Gülüm, sensiz *** Yüreğim od dutup yanar Yanar sensiz Gülüm, sensiz *** Gülebilmez, gülüm Bahar sensiz Yüreğim od dutup Yanar sensiz *** Gülebilmez, gülüm Bahar sensiz Yüreğim od dutup Yanar sensiz Gelebilmez, gülüm Bahar sensiz *** Yüreğim od dutup yanar Yanar sensiz Gülüm, sensiz *** Yüreğim od dutup yanar Yanar sensiz Gülüm, sensiz

Gözleri kör değil, kulağı sağır, kulağı sağır Bütün kâinatı bilmekte insan *** Hayvan cehennemde, cezası ağır, cezası ağır Huriler içinde cennette insan Hayvan cehennemde, cezası ağır, cezası ağır Huriler içinde cennette insan *** Cennettir bu dünya insan olana, insan olana Cehennem de bur'da hayvan olana *** Gönül haktır kıymetini bilene, canım, bilene Onu saygıylan almakta insan Gönül haktır kıymetini bilene, canım, bilene Onu saygıylan almakta insan *** Temizlenmiş ruhu, ak olmuş iken, ak olmuş iken Mevla'nın katında hak olmuş iken *** Ruhu can ile can, hak olmuş iken, hak olmuş iken Neden başkasına minnette insan? Ruhu can ile can, hak olmuş iken, hak olmuş iken Neden başkasına minnette insan? *** Şüphesiz Mevla'nın yerler ve gökler, yerler ve gökler Garibim, biliyor sağırlar, körler *** "Arayan Mevla'sın' bulurmuş" derler, "Bulurmuş" derler Arayıp kendini bulmakta insan "Arayan Mevla'sın' bulurmuş" derler, "Bulurmuş" derler Arayıp kendini bulmakta insan *** Tanıyıp kendini bilmekte insan