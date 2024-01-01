Hüseyin Turan

Varın da bakın sandığında nesi var Varın da bakın sandığında nesi var El değmemiş esbapların hası var El değmemiş esbapların hası var Bir gelin ölmüş, memleketin yası var Bir gelin ölmüş, memleketin yası var *** Yandım, annem, helal eyle sütünü Cahil idim, dinlemedim sözünü Yandım, annem, helal eyle sütünü Cahil idim, dinlemedim sözünü *** Varın da bakın, sarı yıldız doğdu mu? Varın da bakın, sarı yıldız doğdu mu? Laleleri, sümbülleri soldu mu? Laleleri, sümbülleri soldu mu? Bir civan ölmüş, mezaristan doldu mu? Bir civan ölmüş, mezaristan doldu mu? *** Yandım, annem, helal eyle sütünü Cahil idim, dinlemedim sözünü Yandım, annem, helal eyle sütünü Cahil idim, dinlemedim sözünü