Varın Da Bakın Şarkı Sözleri
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Hüseyin Turan
Varın Da Bakın
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Varın da bakın sandığında nesi var
Varın da bakın sandığında nesi var
El değmemiş esbapların hası var
El değmemiş esbapların hası var
Bir gelin ölmüş, memleketin yası var
Bir gelin ölmüş, memleketin yası var
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Yandım, annem, helal eyle sütünü
Cahil idim, dinlemedim sözünü
Yandım, annem, helal eyle sütünü
Cahil idim, dinlemedim sözünü
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Varın da bakın, sarı yıldız doğdu mu?
Varın da bakın, sarı yıldız doğdu mu?
Laleleri, sümbülleri soldu mu?
Laleleri, sümbülleri soldu mu?
Bir civan ölmüş, mezaristan doldu mu?
Bir civan ölmüş, mezaristan doldu mu?
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Yandım, annem, helal eyle sütünü
Cahil idim, dinlemedim sözünü
Yandım, annem, helal eyle sütünü
Cahil idim, dinlemedim sözünü