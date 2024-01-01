Hüseyin Turan

-
Yağar yağmur yer yaş olur aman
Yağar yağmur yer yaş olur efem
Uçan da kuşlar bi danem serhoş olur
Uçan da kuşlar bi danem serhoş olur
***
Bade içen bir hoş olur aman
Bade içen bir hoş olur efem
Uçan da kuşlar bi danem serhoş olur
Uçan da kuşlar bi danem serhoş olur
***
Yağar yağmur kirsesine aman
Yağar yağmur kirsesine efem
Avrupa da dökmüş güzelin ensesine
Avrupa da dökmüş güzelin ensesine
***
Ben bilirim yâr sesine aman
Ben bilirim yâr sesine efem
Ay gidi aygın baygın güzelim yâr olaydın
Kokulancak güzelim yâr olaydın
-
Düşlerde sevdim seni söyleyemedim
Düşlerde sevdim seni söyleyemedim
Sessiz öptüm nefesini söyleyemedim
Sessiz öptüm nefesini söyleyemedim
***
Sana ben şiirler sözler büyüttüm
Sana ben baharlar yazlar büyüttüm
Sana ben hummalı gizler büyüttüm
Söyleyemedim
***
Sana ben şiirler sözler büyüttüm
Sana ben baharlar yazlar büyüttüm
Sana ben hummalı gizler büyüttüm
Söyleyemedim
***
Şarkılar yazdım sana okuyamadım
Şarkılar yazdım sana okuyamadım
Hep yanımdaydın oysa dokunamadım
Hep yanımdaydın oysa dokunamadım
***
Sana ben hayaller düşler büyüttüm
Sana ben gözümde yaşlar büyüttüm
Sana ben hummalı aşklar büyüttüm
Söyleyemedim
***
Sana ben hayaller düşler büyüttüm
Sana ben gözümde yaşlar büyüttüm
Sana ben hummalı aşklar büyüttüm
Söyleyemedim
***
Sana ben hayaller düşler büyüttüm
Sana ben gözümde yaşlar büyüttüm
Sana ben hummalı hisler büyüttüm
Söyleyemedim
-
Of-of
A benim bahtı yârim
Gönlümün tahtı yârim
A benim bahtı yârim
Gönlümün tahtı yârim
Yüzünde göz izi var
Yüzünde göz izi var
Sana kim baktı, yârim?
Sana kim baktı, yârim?
Sana kim baktı, yârim?
Sana kim baktı, yârim?
Gara kız, kara kız, kara kız
Saçlarını tara, gız
Gönlüm yuvadan uçtu
Saçlarında ara, gız
Gönlüm yuvadan uçtu
Saçlarında ara, gız
Kara kız, kara kız, kara kız
Saçlarını tara, gız
Gönlüm yuvadan uçtu
Saçlarında ara, gız
Gönlüm yuvadan uçtu
Saçlarında ara, gız
Of-of
Kadife yastık izi
Mevla'm ayırdı bizi
Kadife yastık izi
Mevla'm ayırdı bizi
Çifte yılanlar soksun
Çifte yılanlar soksun
Yalınız yatan gızı
Yalınız yatan gızı
Yalınız yatan gızı
Yalınız yatan gızı
Gara kız, kara kız, kara kız
Saçlarını tara, kız
Gönlüm yuvadan uçtu
Saçlarında ara, gız
Gönlüm yuvadan uçtu
Saçlarında ara, gız
Kara kız, kara kız, kara kız
Saçlarını tara, kız
Gönlüm yuvadan uçtu
Saçlarında ara, gız
Gönlüm yuvadan uçtu
Saçlarında ara, gız
Kara kız, kara kız, kara kız
Saçlarını tara, gız
Gönlüm yuvadan uçtu
Saçlarında ara, gız
Gönlüm yuvadan uçtu
Saçlarında ara, gız
Kara kız, kara kız, kara kız
Saçlarını tara, gız
Gönlüm yuvadan uçtu
Saçlarında ara, gız
Gönlüm yuvadan uçtu
Saçlarında ara, gız
Kara kız, kara kız, kara kız
Saçlarını tara, gız
Gönlüm yuvadan uçtu
Saçlarında ara, gız
Gönlüm yuvadan uçtu
Saçlarında ara, gız
-
Perişan hallarım aşkın elinden
Gel buna bir çare bulmadan gitme
Çaresiz dertlerin dermanı sende
Derdime dermanı vermeden gitme
Gitme, gitme, gitme, gitme, gitme, gitme oy oy
Çaresiz dertlerin dermanı sende
***
Derdime dermanı vermeden gitme
Gitme, gitme oy
***
Canım bağlı yar zülfünün teline
Mecnun gibi gezdim aşkın çölünde
Bir garibim kaldım gurbet elinde
Şu garip halımı görmeden gitme
Gitme, gitme, gitme, gitme, gitme off
Bir garibim kaldım gurbet elinde
***
Şu garip halimi görmeden gitme
Gitme, gitme off
Şu garip halimi görmeden gitme
Gitme
-
Karlı dağlar geçit vermez sana geleyim
Neredesin ne haldesin nereden bileyim
Karlı dağlar geçit vermez sana geleyim
Neredesin ne haldesin nereden bileyim
***
Kader tutmuş yakamızı koymaz güleyim
Emman emman, emman emman nasıl güleyim
Diley diley, diley diley koymaz güleyim
***
Emman emman, emman emman dağlar dumandır
Diley diley, diley diley bu ne şivandır
Felek vurmuş tokadını halim yamandır
Vay vay, vay vay bu ne zamandır
***
Emman emman, emman emman dağlar dumandır
Diley diley, diley diley bu ne şivandır
Felek vurmuş tokadını halim yamandır
Daye daye, daye daye kötü zamandır
***
Sesim yetmez bağırayım dağlar inlesin
Dağların ardında nazlı yarim dinlesin
Sesim yetmez bağırayım dağlar inlesin
Dağların ardında nazlı yarim dinlesin
***
Bizi bu hallere koyan zalım gülmesin
Emman emman, emman emman zalım gülmesin
Diley diley, diley diley zalım gülmesin
***
Emman emman, emman emman dağlar dumandır
Diley diley, diley diley bu ne şivandır
Felek vurmuş tokadını halim yamandır
Vaye vaye, vaye vaye bu ne zamandır
***
Emman emman, emman emman dağlar dumandır
Diley diley, diley diley bu ne şivandır
Felek vurmuş tokadını halim yamandır
Daye daye, daye daye bu ne zamandır
-
Evlerinde bir ipekten
Halı var, halı var
Evlerinde bir ipekten
Halı var, halı var
***
Şeker yemiş, dudağında
Balı var, balam, balı var
Şeker yemiş, dudağında
Balı var, balam, balı var
***
Ben de bildim, bir vefasız
Yârim var, yârim var
***
"Ayıp" derler, kendi düşen
Ağlamaz, anam, ağlamaz
Al üstüne karaları
Bağlamaz, anam, bağlamaz
***
Sepet aldım, bağa girdim
Üzüme, üzüme
Sepet aldım, bağa girdim
Üzüme, üzüme
***
Yollar ırak, yâr görünmez
Gözüme, anam, gözüme
Yollar ırak, yâr görünmez
Gözüme, anam, gözüme
***
"Uyma" dedim, uydu eller
Sözüne, sözüne
"Ayıp" derler, kendi düşen
Ağlamaz, anam, ağlamaz
Al üstüne karaları
Bağlamaz, anam, bağlamaz
***
"Ayıp" derler, kendi düşen
Ağlamaz, anam, ağlamaz
Al üstüne karaları
Bağlamaz, anam, bağlamaz
-
Sen şeherli, ben köylüyüm
Sen atlas, ben halı mıyım?
Sen öyleysen ben böyleyim
Sen gülsün, ben çalı mıyım?
Çalı mıyım, çalı mıyım?
***
Çalı mıyım ben?
Çalı mıyım ben?
Çalı mıyım ben?
Çalı mıyım ben?
***
Sen barıştın, ben dargınım
Sen akıyo'n, ben durgunum
Sen bir günsün, ben her günüm
Sen cuma, ben salı mıyım?
Salı mıyım, salı mıyım?
***
Salı mıyım ben?
Salı mıyım ben?
Salı mıyım ben?
Salı mıyım ben?
***
Ne bağım ne çiçeğim
Bir garış toprağım yok, gönül, heç
***
Şu vefasız âlemde
Bir karış toprağım yok gönülde, hey-hey-hey
Yörü, yörü de maralım, yörü, yörü
Yörü, yörü
***
Sen iş buldun, ben avare
Sen ovaya, ben bayıra
Sen okula, ben davara
Sen zeki, ben deli miyim?
Deli miyim, deli miyim?
***
Deli miyim ben?
Deli miyim ben?
Deli miyim ben?
Deli miyim ben?
***
Deli miyim ben?
Deli miyim ben?
-
Neyim var ki senden başka
Gönül vermem sensiz aşka yar
Hep ismini söyler durur
Bülbül bilmez gülden başka yar
***
Gecelerimi al, al uykularımı
Bugünü mü al, al yarınlarımı
Herşeyimi al, al sonbaharımı da
Sonra bir türkü çal, çal benim için
***
Gecelerimi al, al uykularımı
Bugünü mü al, al yarınlarımı
Herşeyimi al, sonbaharımı da
Şimdi bir türkü çal, çal benim için
***
Ayrılığı çeken bilir
Hep ardından hasret gelir yar
Sabah doğmaz buralara
Sevdan karanlıkta kalır yar
***
Gündüzlerimi al, al zamanlarımı
Sevinçlerimi al, al umutlarımı
Yüreğimi al, al baharlarımı da
Şimdi bir türkü çal, çal benim için
***
Gündüzlerimi al, al zamanlarımı
Sevinçlerimi al, al umutlarımı
Yüreğimi al, al baharlarımı da
Şimdi bir türkü çal, çal benim için
***
Gecelerimi al, al uykularımı
Bugünü mü al, al yarınlarımı
Herşeyimi al, sonbaharımı da
Sonra bir türkü çal, çal benim için
-
-
Vardım ki yurdundan ayak göçürmüş
Vardım ki yurdundan ayak göçürmüş
Yavru gitmiş, ıssız kalmış otağı
Yavru gitmiş, ıssız kalmış otağı
***
Camlar şikest olmuş, meyler dökülmüş
Aman aman, amman ey
Camlar şikest olmuş, meyler dökülmüş
Aman aman, amman ey
Sakiler meclisten çekmiş ayağı
Sakiler meclisten çekmiş ayağı
***
Zihni dert elinden her dem gam ağlar
Zihni dert elinden her dem gam ağlar
Vardım ki bağ ağlar, bağban ağlar
Vardım ki bağ ağlar, bağban ağlar
***
Sümbüller perişan, güller har ağlar
Aman aman, amman ey
Sümbüller perişan, güller har ağlar
Aman aman, amman ey
Şeyda bülbül terk edeli bu bağı
Şeyda bülbül terk edeli bu bağı
-
Seni galbimde
Gezdirip her an
Eşkimiz bilmesin
Dedim hicran
***
Ala gözlü yârim
Menim ki sen bildin
***
Senin eşkinden, güzelim
Ağladım, güldüm
Ağladım, güldüm
***
Senin eşkinden, ay aman
Ağladım, güldüm
Ağladım, güldüm
***
Gülebilmez, gülüm
Bahar sensiz
Yüreğim od dutup
Yanar sensiz
***
Gülebilmez, gülüm
Bahar sensiz
Yüreğim od dutup
Yanar sensiz
***
Gülebilmez, gülüm
Bahar sensiz
Yüreğim od dutup yanar
Yanar sensiz
Gülüm, sensiz
***
Yüreğim od dutup yanar
Yanar sensiz
Gülüm, sensiz
***
Gülebilmez, gülüm
Bahar sensiz
Yüreğim od dutup
Yanar sensiz
***
Gülebilmez, gülüm
Bahar sensiz
Yüreğim od dutup
Yanar sensiz
Gelebilmez, gülüm
Bahar sensiz
***
Yüreğim od dutup yanar
Yanar sensiz
Gülüm, sensiz
***
Yüreğim od dutup yanar
Yanar sensiz
Gülüm, sensiz
-
Bağa girdim kiraza
Bağa girdim kiraza
Yâr naza, ben niyaza
Yâr naza, ben niyaza
Hani ya söz vermiştin
Hani ya söz vermiştin
Gelecektin bu yaza
Gelecektin bu yaza
Garibim, garibim
Yol bilemem
Öksüzüm, sensizim
Ben gülemem
Garibim, garibim
Yol bilemem
Öksüzüm, sensizim
Ben gülemem
Kirazlar al al oldu
Kirazlar al al oldu
Yiyemedim, bal oldu
Yiyemedim, bal oldu
Bana gülen gözlerin
Bana gülen gözlerin
Şimdi gülmez, ne oldu?
Şimdi gülmez, ne oldu?
Garibim, garibim
Yol bilemem
Öksüzüm, sensizim
Ben gülemem
Garibim, garibim
Yol bilemem
Öksüzüm, sensizim
Ben gülemem
Garibim, garibim
Yol bilemem
Öksüzüm, sensizim
Ben gülemem
Garibim, garibim
Yol bilemem
Öksüzüm, sensizim
Ben gülemem
Garibim, garibim
Yol bilemem
Öksüzüm, sensizim
Ben gülemem
Garibim, garibim
Yol bilemem
Öksüzüm, sensizim
Ben gülemem
Garibim, garibim
Yol bilemem
Öksüzüm, sensizim
-
Gözleri kör değil, kulağı sağır, kulağı sağır
Bütün kâinatı bilmekte insan
***
Hayvan cehennemde, cezası ağır, cezası ağır
Huriler içinde cennette insan
Hayvan cehennemde, cezası ağır, cezası ağır
Huriler içinde cennette insan
***
Cennettir bu dünya insan olana, insan olana
Cehennem de bur'da hayvan olana
***
Gönül haktır kıymetini bilene, canım, bilene
Onu saygıylan almakta insan
Gönül haktır kıymetini bilene, canım, bilene
Onu saygıylan almakta insan
***
Temizlenmiş ruhu, ak olmuş iken, ak olmuş iken
Mevla'nın katında hak olmuş iken
***
Ruhu can ile can, hak olmuş iken, hak olmuş iken
Neden başkasına minnette insan?
Ruhu can ile can, hak olmuş iken, hak olmuş iken
Neden başkasına minnette insan?
***
Şüphesiz Mevla'nın yerler ve gökler, yerler ve gökler
Garibim, biliyor sağırlar, körler
***
"Arayan Mevla'sın' bulurmuş" derler, "Bulurmuş" derler
Arayıp kendini bulmakta insan
"Arayan Mevla'sın' bulurmuş" derler, "Bulurmuş" derler
Arayıp kendini bulmakta insan
***
Tanıyıp kendini bilmekte insan
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Bu kapıdan korkmadan gir içeri
Erenlerin dergahına hoşgeldin
Bu kapıdan korkmadan gir içeri
Erenlerin dergahına hoşgeldin
Yunus gibi Mansur gibi gel beri
Yunus gibi Mansur gibi gel beri
Erenlerin dergahına hoşgeldin
Erenlerin dergahına hoşgeldin
Hacıbektaş dergahına hoşgeldin
Erenlerin dergahına hoşgeldin
Erenlerin dergahına hoşgeldin
Hacıbektaş dergahına hoşgeldin
Bu dergaha çiğler gelir pişerler
Sazlar çalar semah döner coşarlar
Bu dergaha çiğler gelir pişerler
Sazlar çalar semah döner coşarlar
Dost dost diye diye dağlar aşarlar
Yar yar diye diye dağlar aşarlar
Erenlerin dergahına hoşgeldin
Erenlerin dergahına hoşgeldin
Yunus Emre dergahına hoşgeldin
Erenlerin dergahına hoşgeldin
Erenlerin dergahına hoşgeldin
Yunus Emre dergahına hoşgeldin
Bu yoldan dönmeyip asılan oldu
Bu yolda derisi yüzülen oldu
Bu yoldan dönmeyip asılan oldu
Bu yolda yanıpta yakılan oldu
Bize bir lokmayla bir hırka kaldı
Bize bir lokmayla bir hırka kaldı
Erenlerin dergahına hoşgeldin
Erenlerin dergahına hoşgeldin
Pir Sultanın dergahına hoşgeldin
Erenlerin dergahına hoşgeldin
Erenlerin dergahına hoşgeldin
Pir Sultanın dergahına hoşgeldin
Erenlerin dergahına hoşgeldin
Erenlerin dergahına hoşgeldin
Hacı Bektaş dergahına hoşgeldin
Erenlerin dergahına hoşgeldin
Erenlerin dergahına hoşgeldin
Yunus Emre dergahına hoşgeldin
Erenlerin dergahına hoşgeldin
Erenlerin dergahına hoşgeldin
Mevlananın dergahına hoşgeldin
Erenlerin dergahına hoşgeldin
Erenlerin dergahına hoşgeldin
Pir Sultanın dergahına