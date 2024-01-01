Yağsın Yağmurlar Şarkı Sözleri
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Hüseyin Turan
Yağsın Yağmurlar
Tüm Şarkıları
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Yağsın, yağmurlar yağsın
Sevdiğim, oyna da gel
Dumanı göğü alsın
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Şu ölümlü dünyada
Sevdiğim, oyna da gel
Âlem sevdiğin' alsın
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Şu ölümlü dünyada
Sevdiğim, oyna da gel
Âlem sevdiğin' alsın
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Dala da bakır asılmaz
Sevdiğim, oyna da gel
Kuru budak yasılmaz
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Karşı da karşı konuşmayla
Sevdiğim, oyna da gel
Deli gönül yasılmaz
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Karşı da karşı konuşmayla
Fadime'm, oyna da gel
Deli gönül yasılmaz