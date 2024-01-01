Hüseyin Turan

Yar İçin Şarkı Sözleri
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Baharı görmedim, anam
Yazımdan oldum
Baharı görmedim, anam
Yazımdan oldum
***
Yâr için ağladım anam
Gözümden oldum
Gözümden oldum
***
Yâr için ağladım, anam
Gözümden oldum
Gözümden oldum
***
Ben de düştüm bu dertlerin
Gayrı eline
Ben de düştüm bu dertlerin
Gayrı eline
***
Ah ede ah ede, anam
Özümden oldum
Özümden oldum
***
Ah ede ah ede, anam
Özümden oldum
Özümden oldum
***
Bu dertlere düştüm, anam
Ben, o yâr diye
Bu dertlere düştüm, anam
Ben, o yâr diye
***
Yârim de gelmiyo' şimdi
Derdi var diye
Derdi var diye
***
Yârim de gelmiyo' şimdi
Derdi var diye
Derdi var diye
***
Dermansız dertlerin, anam
Düştüm eline
Dermansız dertlerin, anam
Düştüm eline
***
Ben kime yalvara'm, anam?
"Yaram' sar", diye
"Yaram' sar", diye
***
Kimlere yalvara'm, anam?
"Yaram' sar", diye
"Yaram' sar", diye