Hüseyin Turan

Baharı görmedim, anam Yazımdan oldum Baharı görmedim, anam Yazımdan oldum *** Yâr için ağladım anam Gözümden oldum Gözümden oldum *** Yâr için ağladım, anam Gözümden oldum Gözümden oldum *** Ben de düştüm bu dertlerin Gayrı eline Ben de düştüm bu dertlerin Gayrı eline *** Ah ede ah ede, anam Özümden oldum Özümden oldum *** Ah ede ah ede, anam Özümden oldum Özümden oldum *** Bu dertlere düştüm, anam Ben, o yâr diye Bu dertlere düştüm, anam Ben, o yâr diye *** Yârim de gelmiyo' şimdi Derdi var diye Derdi var diye *** Yârim de gelmiyo' şimdi Derdi var diye Derdi var diye *** Dermansız dertlerin, anam Düştüm eline Dermansız dertlerin, anam Düştüm eline *** Ben kime yalvara'm, anam? "Yaram' sar", diye "Yaram' sar", diye *** Kimlere yalvara'm, anam? "Yaram' sar", diye "Yaram' sar", diye