Yeni Cami Avlusunda Şarkı Sözleri
Hüseyin Turan Yeni Cami Avlusunda şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Hüseyin Turan Yeni Cami Avlusunda şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Yeni Cami Avlusunda sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Hüseyin Turan
Yeni Cami Avlusunda
Tüm Şarkıları
-
Yeni cami avlusunda ezan sesi var
Yeni cami avlusunda ezan sesi var
Ezan sesi değil be annem sevdiğimin yası var
Ezan sesi değil be annem sevdiğimin yası var
***
Eller bana ağlamaz be annem, kara yazma bağlamaz
Eller bana ağlamaz be annem, kara yazma bağlamaz
Bir sevdiğim bir de güzel annem buna yürek dayanmaz
Bir sevdiğim bir de güzel annem buna yürek dayanmaz
***
Tabutumdan alkan akar cümle alem bana bakar
Tabutumdan kanlar akar cümle alem bana bakar
Genç ölümüm yürek yakar dayan sevdiğim dayan
Genç ölümüm yürekler yakar dayan sevdiğim dayan
Genç ölümüm yürekler yakar dayan sevdiğim dayan