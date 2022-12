Hüseyin Turan

Yeni cami avlusunda ezan sesi var Yeni cami avlusunda ezan sesi var Ezan sesi değil be annem sevdiğimin yası var Ezan sesi değil be annem sevdiğimin yası var *** Eller bana ağlamaz be annem, kara yazma bağlamaz Eller bana ağlamaz be annem, kara yazma bağlamaz Bir sevdiğim bir de güzel annem buna yürek dayanmaz Bir sevdiğim bir de güzel annem buna yürek dayanmaz *** Tabutumdan alkan akar cümle alem bana bakar Tabutumdan kanlar akar cümle alem bana bakar Genç ölümüm yürek yakar dayan sevdiğim dayan Genç ölümüm yürekler yakar dayan sevdiğim dayan Genç ölümüm yürekler yakar dayan sevdiğim dayan