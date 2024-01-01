Popstrar Alaturka-1 Şarkı Sözleri Hüsnü Sarmış Popstrar Alaturka-1 şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Hüsnü Sarmış Popstrar Alaturka-1 şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Popstrar Alaturka-1 sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.

Hüsnü Sarmış Popstrar Alaturka-1 Ormancı Çıktım Belen Kahvesi'ne, baktım ovaya Bay Mustafa çağırdı dama, oynamaya Ormancı da gelir gelmez yıkar masayı Yıkar masayı Söz anlamaz ormancı çekmiş kafayı Söz anlamaz ormancı çekmiş kafayı *** Aman ormancı, canım ormancı Köyümüze bıraktın yoktan bir acı Aman ormancı, canım ormancı Köyümüze bıraktın yoktan bir acı *** Köyümüzün suları da hoştur içmeye Hoştur içmeye İçinde köprüsü var, gelip geçmeye Sevdiğimi vurdular, hiç mi hiçine Hiç mi hiçine Yazık ettin ormancı, köyün iki gencine Yazık ettin ormancı, köyün iki gencine *** Ah, aman ormancı, canım ormancı Köyümüze bıraktın yoktan bir acı Aman ormancı, canım ormancı Köyümüze bıraktın yoktan bir acı

Vurgun

Benzemez Kimse Sana Benzemez kimse sana Tavrına hayran olayım Benzemez kimse sana Tavrına hayran olayım *** Bakışından süzülen İşvene kurban olayım Bakışından süzülen İşvene kurban olayım *** Lütfuna ermek için Söyle perişan olayım Lütfuna ermek için Söyle perişan olayım *** Bakışından süzülen İşvene kurban olayım Bakışından süzülen İşvene kurban olayım

İtirazım Var

Belliydi Zaten

Şarkılar Seni Söyler