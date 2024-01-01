Popstrar Alaturka-1 Şarkı Sözleri
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Hüsnü Sarmış
Popstrar Alaturka-1
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Çıktım Belen Kahvesi'ne, baktım ovaya
Bay Mustafa çağırdı dama, oynamaya
Ormancı da gelir gelmez yıkar masayı
Yıkar masayı
Söz anlamaz ormancı çekmiş kafayı
Söz anlamaz ormancı çekmiş kafayı
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Aman ormancı, canım ormancı
Köyümüze bıraktın yoktan bir acı
Aman ormancı, canım ormancı
Köyümüze bıraktın yoktan bir acı
***
Köyümüzün suları da hoştur içmeye
Hoştur içmeye
İçinde köprüsü var, gelip geçmeye
Sevdiğimi vurdular, hiç mi hiçine
Hiç mi hiçine
Yazık ettin ormancı, köyün iki gencine
Yazık ettin ormancı, köyün iki gencine
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Ah, aman ormancı, canım ormancı
Köyümüze bıraktın yoktan bir acı
Aman ormancı, canım ormancı
Köyümüze bıraktın yoktan bir acı
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Benzemez kimse sana
Tavrına hayran olayım
Benzemez kimse sana
Tavrına hayran olayım
***
Bakışından süzülen
İşvene kurban olayım
Bakışından süzülen
İşvene kurban olayım
***
Lütfuna ermek için
Söyle perişan olayım
Lütfuna ermek için
Söyle perişan olayım
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Bakışından süzülen
İşvene kurban olayım
Bakışından süzülen
İşvene kurban olayım
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