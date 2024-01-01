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7/24 Dinle Yalvarma

Yalvarma Şarkı Sözleri

Hüzün Yalvarma şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Hüzün Yalvarma şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Yalvarma sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Hüzün

Hüzün

Yalvarma

  • Rastlamadım

  • Akşamlar

  • Aldattın

  • Aldın Elimden

  • Ateşle Barut

  • Gitsin

  • Yalancı Seni

  • Yalvarma

  • Yıkıla Yıkıla

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