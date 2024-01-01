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Gözlerime bakma hiç, kendini göremezsin
Yalvarıp, bin ah edip "Sevmiştim" diyemezsin
Gözlerime bakma hiç, kendini göremezsin
Yalvarıp, bin ah edip "Sevmiştim" diyemezsin
Ben sana bağlandım, deliler gibi yalvardım
Bakamam gözlerine, kanamam sözlerine
Yalvarma, yalvarma
Yalvarma, sana dönemem bir daha
Yalvarma, sana dönemem bir daha
Yalvarma, seni sevemem bir daha
Yalvarma, sana dönemem bir daha
Yalvarma, seni sevemem bir daha
Gözlerime bakma hiç, kendini göremezsin
Yalvarıp, bin ah edip "Sevmiştim" diyemezsin
Ben sana bağlandım, deliler gibi yalvardım
Bakamam gözlerine, kanamam sözlerine
Yalvarma, yalvarma
Yalvarma, sana dönemem bir daha
Yalvarma, sana dönemem bir daha
Yalvarma, seni sevemem bir daha
Yalvarma, sana dönemem bir daha
Yalvarma, seni sevemem bir daha
Yalvarma, sana dönemem bir daha
Yalvarma, seni sevemem bir daha
Yalvarma, sana dönemem bir daha
Seni sevemem bir daha
-
Bu can sıkıntısı bu of çekmeler,
İsyankar olmalar sen yoksun diye
Bu yürek acısı bu boş kadehler
Körkütük olmalar sen yoksun diye
***
İsyankar olmalar sen yoksun diye
Akşamlar çökünce bu sensiz şehre
Yüreğim kırılır dökülür derde
Gözyaşı içipte bu sarhoş yerde
Bağrıma vurmalar sen yoksun diye
***
Hasretin yağmuru vururken cama
En güzel duygular dönüşür gama
Her gece ah çekip kaderden yana
Bağrıma vurmalar sen yoksun diye
Kahrolup yanmalar sen yoksun diye
-
Kölenim diyordun yalvarıyordun
Nasıl kıydın bana nasıl aldattın
İhanet edecek ne hata yaptım
Yaktın yüreğimi köze dağlattın
Her gece uykumu bir kabus böler
Her gün yüreğimi bir kurşun deler
Kabe'de yalvarsan boşa tövbeler
Nasıl kıydın bana, nasıl aldattın
Söyle kimdir senin aklını çalan
Saray mı vaad etti kimdir bu sultan
Böyle bir sevgiye kıyar mı insan
Nasıl kıydın bana, nasıl aldattın
-
Canımdan bezdirdi yıktı bedeni
Tarifsiz acılar çektim elinden
Gurbette çaresiz bıraktın beni
Neyim var neyim yok aldın elimden
Kalbimde yaşayan aşkı çürüttü
Çalmadan kapıyı yüzüme örttü
Gönül hanesinde baykuşlar öttü
Neyim var neyim yok aldın elimden
Yıkılan gururum ölen sevgimdi
Üzülen kahrolan benim kalbimdi
Bir yudum sevgiye muhtacım şimdi
Neyim var neyim yok aldın elimden
-
Kölen olmaya razıydım , anlayamadın sevgilim
Senin aşkınla yanarken , sevilmedim ne yapayım
Sevilmedim ne yapayım yalnızlıkmış senden payım
Talihim kaderim derim , boynumu büküp giderim
Ölümüne sevdalandım , sonunda acıyla kaldım
Senin yalancı dünyanda sevilmedim ne yapayım
Senin yalancı kalbinde sevilmedim ne yapayım
Sevilmedim ne yapayım yalnızlıkmış senden payım
Talihim kaderim derim , boynumu büküp giderim
Gözümde yaş eksiltmedin kadir kıymetim bilmedin
Sevgime değer vermedin sevilmedim ne yapayım
Sevilmedim ne yapayım yalnızlıkmış senden payım
Talihim kaderim derim , boynumu büküp giderim
-
Dudaklarımın tadını unut gitsin adımı
Benle yaşadıklarını bir yalanmış say
Dilerim önümde güzel günlermiş
Belki de yakandan
Belki de yakandan düşmez acılar
Bilemem sevgilim
Bilemem sevgilim benden bu kadar
Kalbine göm beni bir yalanmış say
Bir yalanmış say
Dudaklarımın tadını unut gitsin adımı
Benle yaşadıklarını bir yalanmış
Dudaklarımın tadını unut gitsin adımı
Benle yaşadıklarını bir yalanmış say
Bir anlık hevesti geldi ve geçti
Uykumdan uyandım rüyaydı sanki
Bu aşktan hayır yok artık inanki
Kalbine göm beni bir yalanmış say
Dilerim önümde güzel günler var
Belki de yakandan düşmez acılar
Bilemem sevgilim benden bu kadar
Kalbine göm beni bir yalanmış say
Dilerim önümde güzel günler var
Belki de yakandan düşmez acılar
Bilemem sevgilim benden bu kadar
Unut artık beni bir yalanmış say
Dudaklarımın tadını unut gitsin adımı
Benle yaşadıklarını bir yalanmış say
Bir anlık hevesti geldi ve geçti
Uykumdan uyandım rüyaydı sanki
Bu aşktan hayır yok artık inanki
Kalbine göm beni bir yalanmış say
Dilerim önümde güzel günler var
Belki de yakandan düşmez acılar
Bilemem sevgilim benden bu kadar
Unut artık beni bir yalanmış say
Dilerim önümde güzel günlern var
Belki de yakandan düşmez acılar
Bilemem sevgilim benden bu kadar
Unut artık beni bir yalanmış say
-
Sensizlik deryasında sırlara döndüm
Meçhulden dönene rastlamadım yar
Ne sevgiler gördü zavallı ömrüm
Sevginin gerçeğine rastlamadım yar
Söküp attım içimden ben bu sevdayı
Sana bıraktım boş yalan dünyayı
Yarını şimdi kör sensiz yılları
Yarından kaçana rastlamadım yar
Boğulsa yalanların gözyaşlarımda
Kine dönse sevgin her andığımda
Kör olsa gözlerin sakladığında
Sevginin gerçeğine rastlamadım yar
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Sanki üstünden bir yıl geçmiş gibi
Unuttum diyorsun vefasız seni
Sanki bir zamanlar sevmemiş gibi
Unuttum diyorsun hayırsız seni
Kimlere aldandın kimlere uydun
Benim için kötü bir söz mü duydun
Daha düne kadar canım diyordun
Demedim diyorsun yalancı seni
Yalancı seni, yalancı seni
Sevmedim diyorsun yalancı seni
Sevmek de var ayrılmak da kaderde
Maksadın gitmekse ayrılalım de
Çare arama hiç bahanelerle
Ben de unuturum vicdansız seni
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Yıkıla yıkıla yaşayan benim
Geceler boyunca yıpranan benim
Ah edip inleyen yok olan benim
Kötüysem düşkünsem kime ne bundan
Hayatım karanlık yerlerde geçer
Yüreğim kırılmış kadehe benzer
Yüzüme nefretle bakmayın yeter
Kötüysem düşkünsem kime ne bundan
Çektiğim çileler kendime benim
Tutup da birine vurmaz ki elim
Çekilin üstüme varmayın benim
Kötüysem düşkünsem kime ne bundan