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7/24 Dinle İbrahim Altuntaş

İbrahim Altuntaş

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En Çok Dinlenen İbrahim Altuntaş Şarkıları

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01

İnşikâk Suresi 1-19 (1. ila 19. ayetler)

İbrahim Altuntaş 05:19
02

Lokmân Suresi 12-19 (12. ila 19. ayetler)

İbrahim Altuntaş 08:27
03

Yâsîn Suresi 55-67 (55. ila 67. ayetler)

İbrahim Altuntaş 06:24
04

Şûrâ Suresi 49-53 (49. ila 53. ayetler)

İbrahim Altuntaş 05:56
05

Rûm Suresi 32-34 (32. ila 34. ayetler)

İbrahim Altuntaş 07:31

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