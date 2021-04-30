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İbrahim Altuntaş
İbrahim Altuntaş
Seçkin hocalardan aşr-ı şerifler...
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En Çok Dinlenen İbrahim Altuntaş Şarkıları
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01
İnşikâk Suresi 1-19
(1. ila 19. ayetler)
İbrahim Altuntaş
05:19
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02
Lokmân Suresi 12-19
(12. ila 19. ayetler)
İbrahim Altuntaş
08:27
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03
Yâsîn Suresi 55-67
(55. ila 67. ayetler)
İbrahim Altuntaş
06:24
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04
Şûrâ Suresi 49-53
(49. ila 53. ayetler)
İbrahim Altuntaş
05:56
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05
Rûm Suresi 32-34
(32. ila 34. ayetler)
İbrahim Altuntaş
07:31
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