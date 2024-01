İbrahim Bala

Her gece olurya Yoklugun vururya gozlerim agliyor ya Beklerim yillarca hasretim daglarca Yuregim yaniyor ya gelemez misin Simdi cok uzaklardasin bu gonul nasil dayansin Sensizlik olum fermanim yok olur biter hayatim Her gece yarisi baslar ask sancisi Gonlumun sevdalisi gelemez misin Bu buyuk sevdamiz bitmesin zamansiz Hayat cok acimasiz gelemez misin Biz seninle ikimiz cozulmez kor dugum Ayrilik cok zor gulum ozledim ben seni Askini sevgini uzatsam ellerimi Gelemez misin Simdi cok uzaklardasin bu gonul nasil dayansin Sensizlik olum fermanim yok olur biter hayatim Her gece yarisi baslar ask sancisi Gonumun sevdalisi gelemez misin Bu buyuk sevdamiz bitmesin zamansiz Hayat cok acimasiz gelemez misin