İbrahim Bala

Topraktan bedene can veren Allah Bana da yaşamak hevesini ver Her güne bir ümit veren Allah Bana da yaşamak hevesini ver *** Gelsin kederlerin derdin arkası Mutlu gelen günleri göster Gelsin kederlerin derdin arkası Mutlu gelen günleri göster *** Gönlümde keder var terkedilmekten Bir zalimi sevip sevilmemekten Sen kurtar Allahım zalim felekten Ona da kulunun sevgisini ver Sen kurtar Allahım zalim felekten Ona da kulunun sevgisini ver *** Bütün kainatı yaratan Tanrım Benim de gönlümün muradını ver Her güne bir ümit veren Allahım Benim de gönlümün muradını ver *** Bir zalim aşkına kul etme beni Gerçek aşka giden yolları göster Bir zalim aşkına kul etme beni Gerçek aşka giden yolları göster *** Gönlümde keder var terkedilmekten Bir zalimi sevip sevilmemekten Sen kurtar Allahım zalim felekten Ona da kulunun sevgisini ver Sen kurtar Allahım zalim felekten Ona da kulunun sevgisini ver