İbrahim Bala

Kader Gemisi Kader gemisine yüküm yükledim Aheste aheste götürdü beni Deryalar aştım, denizi geçtim Duttu da bir kaşık suda batırdı beni Valla duttu da bir kaşık suda batırdı beni *** Eman eman eman eman eman Eman eman eman eman eman ey Deryalar aştım denizi geçtim Duttu da bir kaşık suda batırdı beni Valla duttu da bir kaşık suda batırdı beni Benimle kol kola gezer dertlerim Derdime derman diye derdim eklerim Gelir diye de yollarını bekledim Dün gece gözü yaşlı yatırdı beni *** Valla dün gece gözü yaşlı yatırdı beni Eman eman eman eman eman Eman eman eman eman eman ey Gelir diye de yollarını bekledim Dün gece gözü yaşlı yatırdı beni Valla dün gece gözü yaşlı yatırdı beni

Odam Dört Köşe Odam dört köşe halısı keçe Odam dört köşe halısı keçe Kimlere derdimi yansam saymazlar heçe *** Düşündüm başıma böyle ayık değilem Fırat kenarında yüzen kayık değilem Bu kara günlere gardaş layık değilem Bu kara günlere heyhal layık değilem *** Odam dört köşe halısı keçe Odam dört köşe halısı keçe Kimlere derdimi yansam saymazlar heçe *** Bu dağların arkasını nerden bileyim Dostumu düşmanımı ben nasıl seçeyim Göz göz olmuş yaralarım kime diyeyim Göz göz olmuş yaralarım kime diyeyim *** Odam dört köşe halısı keçe Odam dört köşe halısı keçe Kimlere derdimi yansam saymazlar heçe *** Hangi bir derdim söyleyim bu kadar yeter Bugün dünden kötü gardaş yarınım beter İnsan olan hiç bu kadar kahır mı çeker İnsan olan hiç bu kadar kahır mı çeker *** Odam dört köşe halısı keçe Odam dört köşe halısı keçe Kimlere derdimi yansam saymazlar heçe

Topraktan Bedene Topraktan bedene can veren Allah Bana da yaşamak hevesini ver Her güne bir ümit veren Allah Bana da yaşamak hevesini ver *** Gelsin kederlerin derdin arkası Mutlu gelen günleri göster Gelsin kederlerin derdin arkası Mutlu gelen günleri göster *** Gönlümde keder var terkedilmekten Bir zalimi sevip sevilmemekten Sen kurtar Allahım zalim felekten Ona da kulunun sevgisini ver Sen kurtar Allahım zalim felekten Ona da kulunun sevgisini ver *** Bütün kainatı yaratan Tanrım Benim de gönlümün muradını ver Her güne bir ümit veren Allahım Benim de gönlümün muradını ver *** Bir zalim aşkına kul etme beni Gerçek aşka giden yolları göster Bir zalim aşkına kul etme beni Gerçek aşka giden yolları göster *** Gönlümde keder var terkedilmekten Bir zalimi sevip sevilmemekten Sen kurtar Allahım zalim felekten Ona da kulunun sevgisini ver Sen kurtar Allahım zalim felekten Ona da kulunun sevgisini ver