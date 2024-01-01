İbrahim Bala

Bekle Şarkı Sözleri
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Ben felekten davacıyım
Kaybedecek neyim kaldı
Kem talihim kötü kader
Kaybedecek neyim kaldı
Neyim kaldı neyim kaldı
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Dertlerim hep ayan beyan
Olmadı sesimi duyan
Atlı idim kaldım yayan
Kaybedecek neyim kaldı
Neyim kaldı neyim kaldı
Kaybedecek neyim kaldı
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Hasan nedir bunca efkar
Gerçeği gör etme inkar
Çok gezdim dost diyar diyar
Kaybedecek neyim kaldı
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Neyim kaldı neyim kaldı
Kaybedecek neyim kaldı
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Her gece olurya
Yoklugun vururya gozlerim agliyor ya
Beklerim yillarca hasretim daglarca
Yuregim yaniyor ya gelemez misin
Simdi cok uzaklardasin bu gonul nasil dayansin
Sensizlik olum fermanim yok olur biter hayatim
Her gece yarisi baslar ask sancisi
Gonlumun sevdalisi gelemez misin
Bu buyuk sevdamiz bitmesin zamansiz
Hayat cok acimasiz gelemez misin
Biz seninle ikimiz cozulmez kor dugum
Ayrilik cok zor gulum ozledim ben seni
Askini sevgini uzatsam ellerimi
Gelemez misin
Simdi cok uzaklardasin bu gonul nasil dayansin
Sensizlik olum fermanim yok olur biter hayatim
Her gece yarisi baslar ask sancisi
Gonumun sevdalisi gelemez misin
Bu buyuk sevdamiz bitmesin zamansiz
Hayat cok acimasiz gelemez misin
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