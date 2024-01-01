Kurtulsam - Dön Ceren Şarkı Sözleri
İbrahim Bala Kurtulsam - Dön Ceren şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen İbrahim Bala Kurtulsam - Dön Ceren şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Kurtulsam - Dön Ceren sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
İbrahim Bala
Kurtulsam - Dön Ceren
-
Odam dört köşe halısı keçe
Odam dört köşe halısı keçe
Kimlere derdimi yansam saymazlar heçe
***
Düşündüm başıma böyle ayık değilem
Fırat kenarında yüzen kayık değilem
Bu kara günlere gardaş layık değilem
Bu kara günlere heyhal layık değilem
***
Odam dört köşe halısı keçe
Odam dört köşe halısı keçe
Kimlere derdimi yansam saymazlar heçe
***
Bu dağların arkasını nerden bileyim
Dostumu düşmanımı ben nasıl seçeyim
Göz göz olmuş yaralarım kime diyeyim
Göz göz olmuş yaralarım kime diyeyim
***
Odam dört köşe halısı keçe
Odam dört köşe halısı keçe
Kimlere derdimi yansam saymazlar heçe
***
Hangi bir derdim söyleyim bu kadar yeter
Bugün dünden kötü gardaş yarınım beter
İnsan olan hiç bu kadar kahır mı çeker
İnsan olan hiç bu kadar kahır mı çeker
***
Odam dört köşe halısı keçe
Odam dört köşe halısı keçe
Kimlere derdimi yansam saymazlar heçe
-
-
-
-
-
-
-
-
Topraktan bedene can veren Allah
Bana da yaşamak hevesini ver
Her güne bir ümit veren Allah
Bana da yaşamak hevesini ver
***
Gelsin kederlerin derdin arkası
Mutlu gelen günleri göster
Gelsin kederlerin derdin arkası
Mutlu gelen günleri göster
***
Gönlümde keder var terkedilmekten
Bir zalimi sevip sevilmemekten
Sen kurtar Allahım zalim felekten
Ona da kulunun sevgisini ver
Sen kurtar Allahım zalim felekten
Ona da kulunun sevgisini ver
***
Bütün kainatı yaratan Tanrım
Benim de gönlümün muradını ver
Her güne bir ümit veren Allahım
Benim de gönlümün muradını ver
***
Bir zalim aşkına kul etme beni
Gerçek aşka giden yolları göster
Bir zalim aşkına kul etme beni
Gerçek aşka giden yolları göster
***
Gönlümde keder var terkedilmekten
Bir zalimi sevip sevilmemekten
Sen kurtar Allahım zalim felekten
Ona da kulunun sevgisini ver
Sen kurtar Allahım zalim felekten
Ona da kulunun sevgisini ver
-
Kader gemisine yüküm yükledim
Aheste aheste götürdü beni
Deryalar aştım, denizi geçtim
Duttu da bir kaşık suda batırdı beni
Valla duttu da bir kaşık suda batırdı beni
***
Eman eman eman eman eman
Eman eman eman eman eman ey
Deryalar aştım denizi geçtim
Duttu da bir kaşık suda batırdı beni
Valla duttu da bir kaşık suda batırdı beni
Benimle kol kola gezer dertlerim
Derdime derman diye derdim eklerim
Gelir diye de yollarını bekledim
Dün gece gözü yaşlı yatırdı beni
***
Valla dün gece gözü yaşlı yatırdı beni
Eman eman eman eman eman
Eman eman eman eman eman ey
Gelir diye de yollarını bekledim
Dün gece gözü yaşlı yatırdı beni
Valla dün gece gözü yaşlı yatırdı beni
-
Siyah saçım dolam dolam
Boynunda gurbanın ola'm
Eğer başka yâr seversen
Bu ellerde nasıl dura'm?
***
Sivas'ın yollarına
Çıkayım dağlarına
Bırak ben beni vura'm
Ölüm gitmez zoruma, vay
***
Sivas'ın yollarına
Çıkayım dağlarına
Bırak ben beni vura'm
Ölüm gitmez zoruma, vay
***
Selvi boylum salın da gel
Bir bakışın ömre bedel
İkimizi ayırdılar
Kör olası zalim kader
***
Sivas'ın yollarına
Çıkayım dağlarına
Bırak ben beni vura'm
Ölüm gitmez zoruma, vay
***
Sivas'ın yollarına
Çıkayım dağlarına
Bırak ben beni vura'm
Ölüm gitmez zoruma, vay
***
Kapanmaz bu gönül yaram
Böyle gider hayli zaman
Yıkılası gurbet elde
Her gün ben sana ağlarım
***
Sivas'ın yollarına
Çıkayım dağlarına
Bırak ben beni vura'm
Ölüm gitmez zoruma, vay
***
Sivas'ın yollarına
Çıkayım dağlarına
Bırak ben beni vura'm
Ölüm gitmez zoruma, vay