İbrahim Bala

Siyah saçım dolam dolam Boynunda gurbanın ola'm Eğer başka yâr seversen Bu ellerde nasıl dura'm? *** Sivas'ın yollarına Çıkayım dağlarına Bırak ben beni vura'm Ölüm gitmez zoruma, vay *** Sivas'ın yollarına Çıkayım dağlarına Bırak ben beni vura'm Ölüm gitmez zoruma, vay *** Selvi boylum salın da gel Bir bakışın ömre bedel İkimizi ayırdılar Kör olası zalim kader *** Sivas'ın yollarına Çıkayım dağlarına Bırak ben beni vura'm Ölüm gitmez zoruma, vay *** Sivas'ın yollarına Çıkayım dağlarına Bırak ben beni vura'm Ölüm gitmez zoruma, vay *** Kapanmaz bu gönül yaram Böyle gider hayli zaman Yıkılası gurbet elde Her gün ben sana ağlarım *** Sivas'ın yollarına Çıkayım dağlarına Bırak ben beni vura'm Ölüm gitmez zoruma, vay *** Sivas'ın yollarına Çıkayım dağlarına Bırak ben beni vura'm Ölüm gitmez zoruma, vay

Topraktan bedene can veren Allah Bana da yaşamak hevesini ver Her güne bir ümit veren Allah Bana da yaşamak hevesini ver *** Gelsin kederlerin derdin arkası Mutlu gelen günleri göster Gelsin kederlerin derdin arkası Mutlu gelen günleri göster *** Gönlümde keder var terkedilmekten Bir zalimi sevip sevilmemekten Sen kurtar Allahım zalim felekten Ona da kulunun sevgisini ver Sen kurtar Allahım zalim felekten Ona da kulunun sevgisini ver *** Bütün kainatı yaratan Tanrım Benim de gönlümün muradını ver Her güne bir ümit veren Allahım Benim de gönlümün muradını ver *** Bir zalim aşkına kul etme beni Gerçek aşka giden yolları göster Bir zalim aşkına kul etme beni Gerçek aşka giden yolları göster *** Gönlümde keder var terkedilmekten Bir zalimi sevip sevilmemekten Sen kurtar Allahım zalim felekten Ona da kulunun sevgisini ver Sen kurtar Allahım zalim felekten Ona da kulunun sevgisini ver