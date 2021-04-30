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7/24 Dinle
İbrahim Çakıllı
İbrahim Çakıllı
Seçkin hocalardan aşr-ı şerifler...
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En Çok Dinlenen İbrahim Çakıllı Şarkıları
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01
Saf Suresi 6-13
(6. ila 13. ayetler)
İbrahim Çakıllı
10:07
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02
Nisâ ve Tahrîm Suresi 26-289
( Nisa Suresi 26. ila 289. ayetler, Tahrîm suresi 8. ayet)
İbrahim Çakıllı
09:36
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03
Mü'min Suresi 38-44
(38. ila 44. ayetler)
İbrahim Çakıllı
09:36
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04
Fetih suresi 27-29
(27. ila 29. ayetler)
İbrahim Çakıllı
09:07
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05
Beyyine ve Asr suresi
Beyyine ve Asr suresi
İbrahim Çakıllı
11:18
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