İbrahim Can

Eser Bahar Rüzgarı Eser bahar rüzgarı Erur dağların karı Vermiyular adama Gönlün sevdiği yari *** Yunuslar dizi dizi Aşar Garadenizi Yalvariyum Mevlama da Ayırma ikimizi *** Yola gidiyum yola Gidiyum İstanbul'a Ayrıldım sevdiğimden Gözlerim dola dola *** Yunuslar dizi dizi Aşar Garadenizi Yalvariyum Mevlama da Ayırma ikimizi *** Evlerinin önüne Damla vuruyu damla Görüp konuşamıyum Türkülerimden anla *** Yunuslar dizi dizi Aşar Garadenizi Yalvariyum Mevlama da Ayırma ikimizi

Biraz Kül Biraz Duman Biraz kül Biraz duman O benim işte O benim işte Kerem misali yanan O benim işte O benim işte Kerem misali yanan O benim işte O benim işte İnanma gözlerine Ben, ben değilim İnanma gözlerine Ben, ben değilim Beni sevdiğin zaman Ah, o benim işte O benim işte ***

Sırası mı Şimdi Gecenin en güzel saatindeyiz Elele gözgöze ve kalp kalbeyiz Başbaşa kalmışken yalnız ikimiz Geç kaldım demenin sırası mı şimdi *** Ellerim teninde dolaşıyorken Bir çift kumru gibi koklaşıyorken Bir senden bir benden bahsediyorken ** Elveda demenin sırası mı şimdi *** Sırası mı şimdi sırası mı şimdi Geç kaldım demenin Sırası mı şimdi sırası mı şimdi Elveda demenin *** Seninle bir gece bana yetmez ki Bir ömür beraber kalsak ne var ki Bu fIrsat her zaman ele geçmez ki Hoşçakal demenin sırası mı şimdi ***

Sen Gelmez Oldun Demiştin baharda görüşelim Bahar geldi geçti sen gelmez oldun Yaradan eşkine ne olur dön Kuşlar kondu göçtü sen gelmez oldun Sen gelmez oldun, sen gelmez oldun Sen gelmez oldun *** Yarim gözleyirem, isteyirem Sen gelmez oldun *** Biz bu sonbaharda buluşacaktık Bahar geldi geçti sen gelmez oldun Taşlara mı döndü kalbin gelmedin Aylar geldi geçti sen gelmez oldun Sen gelmez oldun, sen gelmez oldun Sen gelmez oldun *** Yarim gözlerim yolda Beklerim ama sen gelmez oldun *** Demiştin kapına gelirim diye Kulağım kapıda ses vermez oldun Boşyere mi yemin ettik ikimiz Kuşlar yuva kurdu sen gelmez oldun Sen gelmez oldun, sen gelmez oldun Sen gelmez oldun *** Yarim gözlerim yolda Beklerim ama sen gelmez oldun ***

Vur Beni Gideceksen ölürüm o gözlere Ölürüm o sözlere Gitme sakın ellere Perişan perişan olurum ben *** Sen yanımda olmasan Ellerini tutmasam Gece gündüz sarmasam ** Perişan perişan olurum ben *** Vur beni vur gideceksen Vur beni vur üzeceksen Mevsimlik seveceksen Perişan perişan olurum ben ***

Özledim Herşeyini Sen gittin ya yaşantımın bir anlamı kalmadı Sen gittin ya pencereme bir kez güneş doğmadı Sen gittin ya senden sonra mutluluğum olmadı Senle geçen günlerimin değerini bilmedim *** Özledim teninin kokusunu özledim Özledim sımsıcak nefesini özledim Özledim sohbetini o sesini özledim Gelmedin göz bebeğim can yoldaşım gelmedin *** Sen gittin ya gözlerimden yaşlar bir an dinmedi Sen gittin ya ellerimden resmin bir an düşmedi Sen gittin ya o gün bugün inan yüzüm gülmedi Senle geçen günlerimin değerini bilmedim ***

Sen Mevsimler Gibisin Sen gidince ruhumu bir alev sardı Ağlayan gözlerimde hatıran kaldı Bir zamanlar seninle mesut yaşardık Şimdi o mutlu günler mazide kaldı Yalancı dünya gibi yalancısın sevgilim Sen mevsimler gibisin, değişirsin sevgilim Yalancı dünya gibi yalancısın sevgilim Sen mevsimler gibisin, değişirsin sevgilim Uzanan ellerimi bomboş bıraktın Gözlerimde yaş olup sel gibi aktın Tek ümidim sendin, sana inandım Ummadığım bir anda beni bıraktın Yalancı dünya gibi yalancısın sevgilim Sen mevsimler gibisin, değişirsin sevgilim Yalancı dünya gibi yalancısın sevgilim Sen mevsimler gibisin, değişirsin sevgilim **