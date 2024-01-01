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7/24 Dinle Sırası mı Şimdi

Sırası mı Şimdi Şarkı Sözleri

İbrahim Can Sırası mı Şimdi şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen İbrahim Can Sırası mı Şimdi şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Sırası mı Şimdi sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
İbrahim Can

İbrahim Can

Sırası mı Şimdi

  • Eser Bahar Rüzgarı

  • Biraz Kül Biraz Duman

  • Sırası mı Şimdi

  • Bir Biz Ayrı Düşeriz

  • Sen Gelmez Oldun

  • Vur Beni Gideceksen

  • Sensin Benim Cennetim (Rüya Gibi)

  • Beni Bir Tanısan

  • Özledim Herşeyini

  • Sen Mevsimler Gibisin

  • Kurtar Beni

  • Nazende Sevgilim

  • Senin Farkın Olmalı

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