İbrahim Can

Gecenin en güzel saatindeyiz Elele gözgöze ve kalp kalbeyiz Başbaşa kalmışken yalnız ikimiz Geç kaldım demenin sırası mı şimdi *** Ellerim teninde dolaşıyorken Bir çift kumru gibi koklaşıyorken Bir senden bir benden bahsediyorken ** Elveda demenin sırası mı şimdi *** Sırası mı şimdi sırası mı şimdi Geç kaldım demenin Sırası mı şimdi sırası mı şimdi Elveda demenin *** Seninle bir gece bana yetmez ki Bir ömür beraber kalsak ne var ki Bu fIrsat her zaman ele geçmez ki Hoşçakal demenin sırası mı şimdi ***

Sen gittin ya yaşantımın bir anlamı kalmadı Sen gittin ya pencereme bir kez güneş doğmadı Sen gittin ya senden sonra mutluluğum olmadı Senle geçen günlerimin değerini bilmedim *** Özledim teninin kokusunu özledim Özledim sımsıcak nefesini özledim Özledim sohbetini o sesini özledim Gelmedin göz bebeğim can yoldaşım gelmedin *** Sen gittin ya gözlerimden yaşlar bir an dinmedi Sen gittin ya ellerimden resmin bir an düşmedi Sen gittin ya o gün bugün inan yüzüm gülmedi Senle geçen günlerimin değerini bilmedim ***