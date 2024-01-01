Adı Güzel Cemile Şarkı Sözleri
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İbrahim Can
Adı Güzel Cemile
-
Gemiler Giresun'e
Yar olayım sesune
Bir daha vurayıdı oy oy oy oy
Nefesum nefesune
***
Hey aman gelin aman
Aldı dağları duman
Doğru yürü ah gelin
Bayıldım aman aman
***
Karadeniz üstünde
Gemim limanlanıyu
Kurban o fidan boya oy oy oy oy
Yürürken sallanıyu
***
Hey aman gelin aman
Aldı dağları duman
Doğru yürü ah gelin
Bayıldım aman aman
***
Gemilerin sereni
Tanımadım geleni
Acep nereye korlar
Sevdalıktan öleni
***
Hey aman gelin aman
Aldı dağları duman
Doğru yürü ah gelin
Bayıldım aman aman
-
Ayna ayna ellere
Ayna düştü göllere
Ayna gurban olayım
Seni tutan ellere
***
Limanın gerisinden
Görünüyor Araklı
Gızlarla gonuşmaya
Meraklıyım meraklı
***
Vakfıkebir ukarı
Tonya teyirler Tonya
Sevdum da alamadım
Ey gidi yalan dünya
***
Başındaki çemberin
Uçları duğum duğum
Sigaramın içine
Sığar mısın sevduğum
***
Çemençemin telleri
Oynatıyı yerleri
Bana derler Rizeli
Çalan eller besbelli
-
O sarı çemberuni da
Sar boynuma boynuma
Niye koydun a yarim de
Ellerini koynuna
***
Kayuğu attım suya
Su çıktı kaynalara
Çok ta güzel deyulsun
Bakaysın aynalara
***
O sarı çemberunun da
Solsun dalları solsun
Kalk gidelim a yarim de
Nası olursa olsun
***
Kayuğu attım suya
Su çıktı kaynalara
Çok ta güzel deyulsun
Bakaysın aynalara
***
O sarı çemberunun da
Ucuna bak ucuna
Annen ekmek batırmış da
İkimizun kanuna
***
Kayuğu attım suya
Su çıktı kaynalara
Çok ta güzel deyulsun
Bakaysın aynalara
***
Kapının gerisunde de
Şişur çemberi şişur
Bir şey eyle de yarim de
Beni yanına düşur
***
Kayuğu attım suya
Su çıktı kaynalara
Çok ta güzel deyulsun
Bakaysın aynalara
***
Kayuğumun sereni de
Tanımadım geleni
Acep nereye gorlar da
Sevdaluktan eleni
***
Kayuğu attım suya
Su çıktı kaynalara
Çok ta güzel deyulsun
Bakaysın aynalara
-
Arifil'li faroz'li
Mahallenin mastisi
Oynayalum usaklar
Trabzon kolbastisi
***
Değirmendere taksim
Yeni cuma ganitam
***
Boztepe uzun kumli
Onsekizli manitam
***
Arifil'li faroz'li
Mahallenin mastisi
Oynayalum usaklar
Trabzon kolbastisi
***
Değirmendere taksim
Yeni cuma ganitam
Boztepe uzun kumli
Onsekizli manitam
-
-
Şu Köylünün Yosma Kızı
Yanakları Kıpkırmızı
Nede Çapkın Bakışın Var
Seviyorum Köylü Kızı
***
Şu Dağlarda Çoban Olsam
Köylü Kızı Benim Olsan
Ne De Güzel Gözlerin Var
Yanıyorum Köylü Kızı
***
Köy Kızı Gönlümün Kızı
Dudakların Ne Kırmızı
Ne De Masum Duruşun Var
Seviyorum Köylü Kızı
-
Oy miralay miralay
Askerin alay alay
Al kızları askere
Askerlik olsun kolay
Ben başıma koyamam
Miralayın fesini
İşittikçe duramam
Nazlı yarin sesini
***
Ustam nasıl kondurdun
Taş başına binayı
Zindan ettin başıma
Ha bu yalan dünyayı
***
Oy miralay miralay
Askerin alay alay
Al kızları askere
Askerlik olsun kolay
***
Ben başıma koyamam
Miralayın fesini
İşittikçe duramam
Nazlı yarin sesini
***
Ustam nasıl kondurdun
Taş başına binayı
Zindan ettin başıma
Ha bu yalan dünyayı
***
Ben başıma koyamam
Kadife kavukları
Pencereden bakıyor
Peygamber tavukları
***
İneceğim yaylıya
Kuma sarılacağım
Ettim kendi kendime
Kime darılacağım
-
Eser bahar rüzgarı
Erur dağların karı
Vermiyular adama
Gönlün sevdiği yari
***
Yunuslar dizi dizi
Aşar Garadenizi
Yalvariyum Mevlama da
Ayırma ikimizi
***
Yola gidiyum yola
Gidiyum İstanbul'a
Ayrıldım sevdiğimden
Gözlerim dola dola
***
Yunuslar dizi dizi
Aşar Garadenizi
Yalvariyum Mevlama da
Ayırma ikimizi
***
Evlerinin önüne
Damla vuruyu damla
Görüp konuşamıyum
Türkülerimden anla
***
Yunuslar dizi dizi
Aşar Garadenizi
Yalvariyum Mevlama da
Ayırma ikimizi
-
Terazi Tartayirum (Da)
Alurum Darasini
Yolla Bağa Bir Mendil (De)
Verurum Parasuni
***
E Olasa Olasa
Bu Sevdaluk Olmasa
Haçan Oldu Olacak (Da)
Seven Seveni Alsa
Yeni Çıkayı Yeni (Da)
Derelerin Ormanı
***
Sevdalıktan Kesildi (Da)
Dizlerimin Dermani
***
Geçemiyorum Senden (De)
Sen Ne Hiyanet Yârsın
Korkayrum Büyüklerden (De)
Mendil Gadanı Alsın
***
E Olasa Olasa
Bu Sevdaluk Olmasa
Haçan Oldu Olacak (Da)
Seven Seveni Alsa
Yeni Çıkayı Yeni (Da)
Derelerin Ormanı
Sevdalıktan Kesildi (Da)
Dizlerimin Dermani
-
-
-
Şu Köylünün Yosma Kızı
Yanakları Kıpkırmızı
Nede Çapkın Bakışın Var
Seviyorum Köylü Kızı
***
Şu Dağlarda Çoban Olsam
Köylü Kızı Benim Olsan
Ne De Güzel Gözlerin Var
Yanıyorum Köylü Kızı
***
Köy Kızı Gönlümün Kızı
Dudakların Ne Kırmızı
Ne De Masum Duruşun Var
Seviyorum Köylü Kızı