İbrahim Can

Oy Miralay Oy miralay miralay Askerin alay alay Al kızları askere Askerlik olsun kolay Ben başıma koyamam Miralayın fesini İşittikçe duramam Nazlı yarin sesini *** Ustam nasıl kondurdun Taş başına binayı Zindan ettin başıma Ha bu yalan dünyayı *** Oy miralay miralay Askerin alay alay Al kızları askere Askerlik olsun kolay *** Ben başıma koyamam Miralayın fesini İşittikçe duramam Nazlı yarin sesini *** Ustam nasıl kondurdun Taş başına binayı Zindan ettin başıma Ha bu yalan dünyayı *** Ben başıma koyamam Kadife kavukları Pencereden bakıyor Peygamber tavukları *** İneceğim yaylıya Kuma sarılacağım Ettim kendi kendime Kime darılacağım

Gemiler Giresun'a Gemiler Giresun'e Yar olayım sesune Bir daha vurayıdı oy oy oy oy Nefesum nefesune *** Hey aman gelin aman Aldı dağları duman Doğru yürü ah gelin Bayıldım aman aman *** Karadeniz üstünde Gemim limanlanıyu Kurban o fidan boya oy oy oy oy Yürürken sallanıyu *** Hey aman gelin aman Aldı dağları duman Doğru yürü ah gelin Bayıldım aman aman *** Gemilerin sereni Tanımadım geleni Acep nereye korlar Sevdalıktan öleni *** Hey aman gelin aman Aldı dağları duman Doğru yürü ah gelin Bayıldım aman aman

Ayna Ayna Ellere Ayna ayna ellere Ayna düştü göllere Ayna gurban olayım Seni tutan ellere *** Limanın gerisinden Görünüyor Araklı Gızlarla gonuşmaya Meraklıyım meraklı *** Vakfıkebir ukarı Tonya teyirler Tonya Sevdum da alamadım Ey gidi yalan dünya *** Başındaki çemberin Uçları duğum duğum Sigaramın içine Sığar mısın sevduğum *** Çemençemin telleri Oynatıyı yerleri Bana derler Rizeli Çalan eller besbelli

O Sarı Çemberini O sarı çemberuni da Sar boynuma boynuma Niye koydun a yarim de Ellerini koynuna *** Kayuğu attım suya Su çıktı kaynalara Çok ta güzel deyulsun Bakaysın aynalara *** O sarı çemberunun da Solsun dalları solsun Kalk gidelim a yarim de Nası olursa olsun *** Kayuğu attım suya Su çıktı kaynalara Çok ta güzel deyulsun Bakaysın aynalara *** O sarı çemberunun da Ucuna bak ucuna Annen ekmek batırmış da İkimizun kanuna *** Kayuğu attım suya Su çıktı kaynalara Çok ta güzel deyulsun Bakaysın aynalara *** Kapının gerisunde de Şişur çemberi şişur Bir şey eyle de yarim de Beni yanına düşur *** Kayuğu attım suya Su çıktı kaynalara Çok ta güzel deyulsun Bakaysın aynalara *** Kayuğumun sereni de Tanımadım geleni Acep nereye gorlar da Sevdaluktan eleni *** Kayuğu attım suya Su çıktı kaynalara Çok ta güzel deyulsun Bakaysın aynalara

Faroz Kesmesi Arifil'li faroz'li Mahallenin mastisi Oynayalum usaklar Trabzon kolbastisi *** Değirmendere taksim Yeni cuma ganitam *** Boztepe uzun kumli Onsekizli manitam *** Arifil'li faroz'li Mahallenin mastisi Oynayalum usaklar Trabzon kolbastisi *** Değirmendere taksim Yeni cuma ganitam Boztepe uzun kumli Onsekizli manitam

Yosma Kız Şu Köylünün Yosma Kızı Yanakları Kıpkırmızı Nede Çapkın Bakışın Var Seviyorum Köylü Kızı *** Şu Dağlarda Çoban Olsam Köylü Kızı Benim Olsan Ne De Güzel Gözlerin Var Yanıyorum Köylü Kızı *** Köy Kızı Gönlümün Kızı Dudakların Ne Kırmızı Ne De Masum Duruşun Var Seviyorum Köylü Kızı

Eser Bahar Rüzgarı Eser bahar rüzgarı Erur dağların karı Vermiyular adama Gönlün sevdiği yari *** Yunuslar dizi dizi Aşar Garadenizi Yalvariyum Mevlama da Ayırma ikimizi *** Yola gidiyum yola Gidiyum İstanbul'a Ayrıldım sevdiğimden Gözlerim dola dola *** Yunuslar dizi dizi Aşar Garadenizi Yalvariyum Mevlama da Ayırma ikimizi *** Evlerinin önüne Damla vuruyu damla Görüp konuşamıyum Türkülerimden anla *** Yunuslar dizi dizi Aşar Garadenizi Yalvariyum Mevlama da Ayırma ikimizi

Terazi Tartayırim Terazi Tartayirum (Da) Alurum Darasini Yolla Bağa Bir Mendil (De) Verurum Parasuni *** E Olasa Olasa Bu Sevdaluk Olmasa Haçan Oldu Olacak (Da) Seven Seveni Alsa Yeni Çıkayı Yeni (Da) Derelerin Ormanı *** Sevdalıktan Kesildi (Da) Dizlerimin Dermani *** Geçemiyorum Senden (De) Sen Ne Hiyanet Yârsın Korkayrum Büyüklerden (De) Mendil Gadanı Alsın *** E Olasa Olasa Bu Sevdaluk Olmasa Haçan Oldu Olacak (Da) Seven Seveni Alsa Yeni Çıkayı Yeni (Da) Derelerin Ormanı Sevdalıktan Kesildi (Da) Dizlerimin Dermani