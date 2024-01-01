İbrahim Can

Yosma Kız (Remix) Şu Köylünün Yosma Kızı Yanakları Kıpkırmızı Nede Çapkın Bakışın Var Seviyorum Köylü Kızı *** Şu Dağlarda Çoban Olsam Köylü Kızı Benim Olsan Ne De Güzel Gözlerin Var Yanıyorum Köylü Kızı *** Köy Kızı Gönlümün Kızı Dudakların Ne Kırmızı Ne De Masum Duruşun Var Seviyorum Köylü Kızı

Gemiler Giresun'a Gemiler Giresun'e Yar olayım sesune Bir daha vurayıdı oy oy oy oy Nefesum nefesune *** Hey aman gelin aman Aldı dağları duman Doğru yürü ah gelin Bayıldım aman aman *** Karadeniz üstünde Gemim limanlanıyu Kurban o fidan boya oy oy oy oy Yürürken sallanıyu *** Hey aman gelin aman Aldı dağları duman Doğru yürü ah gelin Bayıldım aman aman *** Gemilerin sereni Tanımadım geleni Acep nereye korlar Sevdalıktan öleni *** Hey aman gelin aman Aldı dağları duman Doğru yürü ah gelin Bayıldım aman aman

Ayna Ayna Ellere Ayna ayna ellere Ayna düştü göllere Ayna gurban olayım Seni tutan ellere *** Limanın gerisinden Görünüyor Araklı Gızlarla gonuşmaya Meraklıyım meraklı *** Vakfıkebir ukarı Tonya teyirler Tonya Sevdum da alamadım Ey gidi yalan dünya *** Başındaki çemberin Uçları duğum duğum Sigaramın içine Sığar mısın sevduğum *** Çemençemin telleri Oynatıyı yerleri Bana derler Rizeli Çalan eller besbelli

O Sarı Çemberini O sarı çemberuni da Sar boynuma boynuma Niye koydun a yarim de Ellerini koynuna *** Kayuğu attım suya Su çıktı kaynalara Çok ta güzel deyulsun Bakaysın aynalara *** O sarı çemberunun da Solsun dalları solsun Kalk gidelim a yarim de Nası olursa olsun *** Kayuğu attım suya Su çıktı kaynalara Çok ta güzel deyulsun Bakaysın aynalara *** O sarı çemberunun da Ucuna bak ucuna Annen ekmek batırmış da İkimizun kanuna *** Kayuğu attım suya Su çıktı kaynalara Çok ta güzel deyulsun Bakaysın aynalara *** Kapının gerisunde de Şişur çemberi şişur Bir şey eyle de yarim de Beni yanına düşur *** Kayuğu attım suya Su çıktı kaynalara Çok ta güzel deyulsun Bakaysın aynalara *** Kayuğumun sereni de Tanımadım geleni Acep nereye gorlar da Sevdaluktan eleni *** Kayuğu attım suya Su çıktı kaynalara Çok ta güzel deyulsun Bakaysın aynalara

Faroz Kesmesi Arifil'li faroz'li Mahallenin mastisi Oynayalum usaklar Trabzon kolbastisi *** Değirmendere taksim Yeni cuma ganitam *** Boztepe uzun kumli Onsekizli manitam *** Arifil'li faroz'li Mahallenin mastisi Oynayalum usaklar Trabzon kolbastisi *** Değirmendere taksim Yeni cuma ganitam Boztepe uzun kumli Onsekizli manitam

Yosma Kız Şu Köylünün Yosma Kızı Yanakları Kıpkırmızı Nede Çapkın Bakışın Var Seviyorum Köylü Kızı *** Şu Dağlarda Çoban Olsam Köylü Kızı Benim Olsan Ne De Güzel Gözlerin Var Yanıyorum Köylü Kızı *** Köy Kızı Gönlümün Kızı Dudakların Ne Kırmızı Ne De Masum Duruşun Var Seviyorum Köylü Kızı

Oy Miralay Oy miralay miralay Askerin alay alay Al kızları askere Askerlik olsun kolay Ben başıma koyamam Miralayın fesini İşittikçe duramam Nazlı yarin sesini *** Ustam nasıl kondurdun Taş başına binayı Zindan ettin başıma Ha bu yalan dünyayı *** Oy miralay miralay Askerin alay alay Al kızları askere Askerlik olsun kolay *** Ben başıma koyamam Miralayın fesini İşittikçe duramam Nazlı yarin sesini *** Ustam nasıl kondurdun Taş başına binayı Zindan ettin başıma Ha bu yalan dünyayı *** Ben başıma koyamam Kadife kavukları Pencereden bakıyor Peygamber tavukları *** İneceğim yaylıya Kuma sarılacağım Ettim kendi kendime Kime darılacağım

Eser Bahar Rüzgarı Eser bahar rüzgarı Erur dağların karı Vermiyular adama Gönlün sevdiği yari *** Yunuslar dizi dizi Aşar Garadenizi Yalvariyum Mevlama da Ayırma ikimizi *** Yola gidiyum yola Gidiyum İstanbul'a Ayrıldım sevdiğimden Gözlerim dola dola *** Yunuslar dizi dizi Aşar Garadenizi Yalvariyum Mevlama da Ayırma ikimizi *** Evlerinin önüne Damla vuruyu damla Görüp konuşamıyum Türkülerimden anla *** Yunuslar dizi dizi Aşar Garadenizi Yalvariyum Mevlama da Ayırma ikimizi