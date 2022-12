İbrahim Erkal

Baktığım her resimde gül gibi bitiyorsun Rüya mısın bilmem ki bir anda yitiyorsun Buram buram içimde kalbimde atıyorsun Sen her zaman gönlümün köşkünde yatıyorsun *** Farkında mısın bilmem burnumda tutuyorsun Farkında mısın bilmem burnumda tutuyorsun *** Bu nasıl özlem böyle anlatılmaz bu öyle Söylesen derler deli, söylemesen zır deli Nağme nağme içimde, kalbimde atıyorsun Sen her zaman gönlümün köşkünde yatıyorsun *** Farkında mısın bilmem burnumda tutuyorsun Farkında mısın bilmem burnumda tutuyorsun *** Bir gün bile görmesem içime hasret dolar Dünyaları verseler gönül seni arzular Alev alev içimde kalbimde atıyorsun Sen her zaman gönlümün köşkünde yatıyorsun *** Farkında mısın bilmem burnumda tütüyorsun Farkında mısın bilmem burnumda tütüyorsun *** Farkında mısın bilmem burnumda tütüyorsun Farkında mısın bilmem burnumda tütüyorsun *** Farkında mısın bilmem burnumda tütüyorsun Farkında mısın bilmem burnumda tütüyorsun