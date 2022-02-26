Burnumda Tütüyorsun Şarkı Sözleri
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İbrahim Erkal
Burnumda Tütüyorsun
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Baktığım her resimde gül gibi bitiyorsun
Rüya mısın bilmem ki bir anda yitiyorsun
Buram buram içimde kalbimde atıyorsun
Sen her zaman gönlümün köşkünde yatıyorsun
***
Farkında mısın bilmem burnumda tutuyorsun
Farkında mısın bilmem burnumda tutuyorsun
***
Bu nasıl özlem böyle anlatılmaz bu öyle
Söylesen derler deli, söylemesen zır deli
Nağme nağme içimde, kalbimde atıyorsun
Sen her zaman gönlümün köşkünde yatıyorsun
***
Farkında mısın bilmem burnumda tutuyorsun
Farkında mısın bilmem burnumda tutuyorsun
***
Bir gün bile görmesem içime hasret dolar
Dünyaları verseler gönül seni arzular
Alev alev içimde kalbimde atıyorsun
Sen her zaman gönlümün köşkünde yatıyorsun
***
Farkında mısın bilmem burnumda tütüyorsun
Farkında mısın bilmem burnumda tütüyorsun
***
Farkında mısın bilmem burnumda tütüyorsun
Farkında mısın bilmem burnumda tütüyorsun
***
Farkında mısın bilmem burnumda tütüyorsun
Farkında mısın bilmem burnumda tütüyorsun