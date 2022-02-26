İbrahim Erkal

Yaradan'ımdan vasiyet Aşka hürmet aşka hizmet Sevmek en büyük meziyet İt gibi aşığım sana Bu onur da yeter bana *** Yaradan'ımdan vasiyet Aşka hürmet aşka hizmet Sevmek en büyük meziyet Dut gibi aşığım sana Bu onur da yeter bana *** Suçum seni sevmek olsun Ruhum cennetten kovulsun Yansın küllerim, savrulsun Sana değer, değer sana Senin aşkın yeter bana *** Suçum seni sevmek olsun Ruhum cennetten kovulsun Yansın küllerim, savrulsun Sana değer, değer sana Senin aşkın yeter bana *** Dünyayı verseler bana Hayatta değişmem sana Doya doya, kana kana İt gibi aşığım sana Bu onur da yeter bana *** Dünyayı verseler bana Hayatta değişmem sana Doya doya, kana kana Dut gibi aşığım sana Bu onur da yeter bana *** Suçum seni sevmek olsun Ruhum cennetten kovulsun Yansın küllerim, savrulsun Sana değer, değer sana Senin aşkın yeter bana *** Suçum seni sevmek olsun Ruhum cennetten kovulsun Yansın küllerim, savrulsun Sana değer, değer sana Senin aşkın yeter bana *** Kuruttum köklerini Ayrık otları boy salmayacak (Sevmek olsun) Yeşerttim toprakları (Ruhum cennetten) Sevdalar çoğalacak (Kovulsun) *** Ve şafaklarda açacağım yüreğimi sana (Yansın küllerim) Kirlenmiş gecelerden uzak olsun diye (Savrulsun) Ve şafaklarda açacağım ki (Sana değer, değer sana) Yüreğin güneşim olsun diye (Senin aşkın yeter bana) Güneşim olsun diye *** Suçum seni sevmek olsun Ruhum cennetten kovulsun Yansın küllerim, savrulsun Sana değer, değer sana Senin aşkın yeter...