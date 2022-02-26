İbrahim Erkal

Sana Değer Şarkı Sözleri
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Yaradan'ımdan vasiyet
Aşka hürmet aşka hizmet
Sevmek en büyük meziyet
İt gibi aşığım sana
Bu onur da yeter bana
***
Yaradan'ımdan vasiyet
Aşka hürmet aşka hizmet
Sevmek en büyük meziyet
Dut gibi aşığım sana
Bu onur da yeter bana
***
Suçum seni sevmek olsun
Ruhum cennetten kovulsun
Yansın küllerim, savrulsun
Sana değer, değer sana
Senin aşkın yeter bana
***
Suçum seni sevmek olsun
Ruhum cennetten kovulsun
Yansın küllerim, savrulsun
Sana değer, değer sana
Senin aşkın yeter bana
***
Dünyayı verseler bana
Hayatta değişmem sana
Doya doya, kana kana
İt gibi aşığım sana
Bu onur da yeter bana
***
Dünyayı verseler bana
Hayatta değişmem sana
Doya doya, kana kana
Dut gibi aşığım sana
Bu onur da yeter bana
***
Suçum seni sevmek olsun
Ruhum cennetten kovulsun
Yansın küllerim, savrulsun
Sana değer, değer sana
Senin aşkın yeter bana
***
Suçum seni sevmek olsun
Ruhum cennetten kovulsun
Yansın küllerim, savrulsun
Sana değer, değer sana
Senin aşkın yeter bana
***
Kuruttum köklerini
Ayrık otları boy salmayacak (Sevmek olsun)
Yeşerttim toprakları (Ruhum cennetten)
Sevdalar çoğalacak (Kovulsun)
***
Ve şafaklarda açacağım yüreğimi sana (Yansın küllerim)
Kirlenmiş gecelerden uzak olsun diye (Savrulsun)
Ve şafaklarda açacağım ki (Sana değer, değer sana)
Yüreğin güneşim olsun diye (Senin aşkın yeter bana)
Güneşim olsun diye
***
Suçum seni sevmek olsun
Ruhum cennetten kovulsun
Yansın küllerim, savrulsun
Sana değer, değer sana
Senin aşkın yeter...