İbrahim Erkal

Omuzuma aldım aşkımı Her anımda başka bihrim ya Saf tertemiz duygularımı Kurban ettim ben doğru ya *** Kim ne derse hep inandım Herkesi insan evladı sandım Aklıma fitne, fesat gelmedi En sonunda ben yandım *** Ne olduğu belirsiz bir hal aldı bu dünya En zayıf zamanımda çözdüler beni *** Üç kuruşluk adamlar girdiler hayatıma Bozdular beni kahretsin, üzdüler beni Üç kuruşluk kadınlar girdiler hayatıma Bozdular beni kahretsin, üzdüler beni *** Ne merhamet, ne korku kalmış Herkes günlük zevkine dalmış Hani Leyla, hani Mecnun sanki onlar bir masalmış *** Kim ne derse hep inandım Herkesi insan evladı sandım Aklıma fitne fesat gelmedi En sonunda ben yandım *** Ne olduğu belirsiz bir hal aldı bu dünya En zayıf zamanımda cözdüler beni Ne olduğu belirsiz bir hal aldı bu dünya En zayıf zamanımda cözdüler beni *** Üç kuruşlu adamlar girdiler hayatıma Bozdular beni kahretsin, üzdüler beni Üç kuruşlu kadınlar girdiler hayatıma Bozdular beni kahretsin, üzdüler beni