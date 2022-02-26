İbrahim Erkal

Üç Kuruş Şarkı Sözleri
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Omuzuma aldım aşkımı
Her anımda başka bihrim ya
Saf tertemiz duygularımı
Kurban ettim ben doğru ya
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Kim ne derse hep inandım
Herkesi insan evladı sandım
Aklıma fitne, fesat gelmedi
En sonunda ben yandım
***
Ne olduğu belirsiz bir hal aldı bu dünya
En zayıf zamanımda çözdüler beni
***
Üç kuruşluk adamlar girdiler hayatıma
Bozdular beni kahretsin, üzdüler beni
Üç kuruşluk kadınlar girdiler hayatıma
Bozdular beni kahretsin, üzdüler beni
***
Ne merhamet, ne korku kalmış
Herkes günlük zevkine dalmış
Hani Leyla, hani Mecnun sanki onlar bir masalmış
***
Kim ne derse hep inandım
Herkesi insan evladı sandım
Aklıma fitne fesat gelmedi
En sonunda ben yandım
***
Ne olduğu belirsiz bir hal aldı bu dünya
En zayıf zamanımda cözdüler beni
Ne olduğu belirsiz bir hal aldı bu dünya
En zayıf zamanımda cözdüler beni
***
Üç kuruşlu adamlar girdiler hayatıma
Bozdular beni kahretsin, üzdüler beni
Üç kuruşlu kadınlar girdiler hayatıma
Bozdular beni kahretsin, üzdüler beni