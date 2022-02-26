Seni Veren Allaha Kurban Olurum Şarkı Sözleri
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İbrahim Erkal
Seni Veren Allaha Kurban Olurum
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Ben seni tanımadan önce ne haldeydim
Ben seni tanımadan önce ne haldeydim
Her şeyi dert ederdim bilmem neyi beklerdim
İsyanlarım tuttu mu başım alır giderdim
Her şeyi dert ederdim bilem neyi beklerdim
İsyanlarım tuttu mu başım alıp giderdim
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Seni veren Allah'a kurban olurum uğrunda ölürüm
Bi tek sözünle, başım gözümle fişek gibi gelirim
Seni veren Allah'a kurban olurum uğranda ölürüm
Bi tek sözünle, başım gözümle fişek gibi gelirim
Yeter ki işte yeter ki gel de koşa koşa gelirim
***
Ben seni tanımadan önce yaşamazdım
Ben seni tanımadan önce yaşamazdım
Bir girdin hayatıma, doyulmuyor tadına
Ellerin inadına can feda olsun sana
Bir girdin hayatıma doyulmuyor tadına
Ellerin inadına can feda olsun sana
***
Seni veren Allah'a kurban olurum uğrunda ölürüm
Bi tek sözünle, başım gözümle fişek gibi gelirim
Seni veren Allah'a kurban olurum uğranda ölürüm
Bi tek sözünle, başım gözümle fişek gibi gelirim
Yeter ki işte yeter ki gel de koşa koşa gelirim