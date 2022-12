İbrahim Erkal

Ben seni tanımadan önce ne haldeydim Ben seni tanımadan önce ne haldeydim Her şeyi dert ederdim bilmem neyi beklerdim İsyanlarım tuttu mu başım alır giderdim Her şeyi dert ederdim bilem neyi beklerdim İsyanlarım tuttu mu başım alıp giderdim *** Seni veren Allah'a kurban olurum uğrunda ölürüm Bi tek sözünle, başım gözümle fişek gibi gelirim Seni veren Allah'a kurban olurum uğranda ölürüm Bi tek sözünle, başım gözümle fişek gibi gelirim Yeter ki işte yeter ki gel de koşa koşa gelirim *** Ben seni tanımadan önce yaşamazdım Ben seni tanımadan önce yaşamazdım Bir girdin hayatıma, doyulmuyor tadına Ellerin inadına can feda olsun sana Bir girdin hayatıma doyulmuyor tadına Ellerin inadına can feda olsun sana *** Seni veren Allah'a kurban olurum uğrunda ölürüm Bi tek sözünle, başım gözümle fişek gibi gelirim Seni veren Allah'a kurban olurum uğranda ölürüm Bi tek sözünle, başım gözümle fişek gibi gelirim Yeter ki işte yeter ki gel de koşa koşa gelirim