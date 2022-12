İbrahim Erkal

Ben fanatik durumda peşinden koşuyorum Ben fanatik durumda peşinden koşuyorum Her seni gördüğümde gönülden coşuyorum *** Benim yaram derinde senin neşen yerinde Benim ellerim bomboş her şey senin elinde Benim yaram derinde senin neşen yerinde Benim ellerim bomboş her şey senin elinde *** Ben sana resmen aşığım ama sen bana taksit taksit Ya aşkımın hakkını ver, çık ya da hayatımdan git Ben sana resmen aşığım ama sen bana taksit taksit Ya aşkımın hakkını ver, çık ya da hayatımdan git *** Bulunmaz Hint kumaşı gibi davranıyorsun Bulunmaz Hint kumaşı gibi davranıyorsun Aşığı naz yıldırır bunu kavramıyorsun Benim aklım seninle dürüst konuş benimle Sana bu son sözlerim aç kulağını dinle Benim aklım seninle dürüst konuş benimle Sana bu son sözlerim aç kulağını dinle Dinle… Dinle… *** Ben sana resmen aşığım ama sen bana taksit taksit Ya aşkımın hakkını ver, çık ya da hayatımdan git Ben sana resmen aşığım ama sen bana taksit taksit Ya aşkımın hakkını ver, çık ya da hayatımdan git