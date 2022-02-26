Taksit Taksit Şarkı Sözleri
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İbrahim Erkal
Taksit Taksit
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Ben fanatik durumda peşinden koşuyorum
Ben fanatik durumda peşinden koşuyorum
Her seni gördüğümde gönülden coşuyorum
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Benim yaram derinde senin neşen yerinde
Benim ellerim bomboş her şey senin elinde
Benim yaram derinde senin neşen yerinde
Benim ellerim bomboş her şey senin elinde
***
Ben sana resmen aşığım ama sen bana taksit taksit
Ya aşkımın hakkını ver, çık ya da hayatımdan git
Ben sana resmen aşığım ama sen bana taksit taksit
Ya aşkımın hakkını ver, çık ya da hayatımdan git
***
Bulunmaz Hint kumaşı gibi davranıyorsun
Bulunmaz Hint kumaşı gibi davranıyorsun
Aşığı naz yıldırır bunu kavramıyorsun
Benim aklım seninle dürüst konuş benimle
Sana bu son sözlerim aç kulağını dinle
Benim aklım seninle dürüst konuş benimle
Sana bu son sözlerim aç kulağını dinle
Dinle… Dinle…
***
Ben sana resmen aşığım ama sen bana taksit taksit
Ya aşkımın hakkını ver, çık ya da hayatımdan git
Ben sana resmen aşığım ama sen bana taksit taksit
Ya aşkımın hakkını ver, çık ya da hayatımdan git